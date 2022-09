Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 ottobre rivelano che verrà dato ampio spazio a Nunzio e Chiara. La coppia, in virtù degli ultimi drammatici eventi che avevano investito altri personaggi, era passata un po' in secondo piano, ma presto tornerà al centro della narrazione. I due, infatti, lasceranno Capo Verde e faranno ritorno in Italia dove Chiara affronterà il processo per la morte di suo padre. Nel frattempo Nunzio non lascerà la ragazza al suo destino e le starà il più vicino possibile, arrivando a farle una proposta inaspettata.

Il personaggio di Lia sarà sempre più avvolta da un'aura di mistero, mentre Diego inizierà a interessarsi sempre più alla nuova cameriera di casa Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 ottobre: Nunzio vuole lasciare Capo Verde

Dopo aver sventato una rapina ai danni suoi e di Chiara, Nunzio (Vladimir Randazzo) si renderà conto che il loro progetto di vivere da soli a Capo Verde resta ormai solo un'utopia. Non è chiaro quanto peserà la terribile esperienza sulla sua decisione, ma sta di fatto che il giovane Cammarota giungerà alla conclusione che l'unica strada percorribile sia quella di tornare in Italia.

Nunzio deciderà quindi di smettere di assecondare Chiara (Alessandra Masi) e metterà la ragazza di fronte alla sua scelta.

I due avranno un drammatico confronto, ma alla fine la giovane Petrone si convincerà e i due faranno ritorno in Italia in tempo per il processo.

Chiara sconvolta dalla sentenza

Le anticipazioni rivelano che per Chiara le cose non si metteranno affatto bene. Quest'ultima resterà infatti sconvolta dall'esito dell'udienza tuttavia la giovane Petrone potrà contare sull'affetto e il sostegno di Nunzio.

Il figlio di Franco resterà sempre al fianco della ragazza e quando questa si sentirà persa le farà una proposta inaspettata. Purtroppo non viene svelato altro, ma si tratta di qualcosa di positivo e, considerati gli ultimi eventi, è lecito pensare che si voglia lanciare un messaggio di speranza. Se ciò venisse confermato Nunzio potrebbe quindi chiedere a Chiara di sposarlo, ma si potrà avere la conferma solo nei prossimi giorni.

Un posto al sole, trame 3-7 ottobre: Diego si interessa a Lia

Dopo il cambio di attrice, Lia Longhi (Giuliana Vigogna) avrà sempre più spazio all'interno delle trame future, mentre crescerà il mistero attorno alla sua figura. Nel frattempo Diego Giordano (Francesco Vitiello) si mostrerà sempre più interessato alla governante di casa Ferri. Per quanto non ci sia ancora la conferma, la sensazione è che possa nascere una storia d'amore tra questi due personaggi.