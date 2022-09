Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 19 al 23 settembre, confermano che Viola non se la passerà affatto bene. La donna dovrà infatti fare i contri con il trauma per quello che le è successo, mentre la crisi tra lei ed Eugenio si farà sempre più forte. La figlia di Ornella proverà a reagire tornando a insegnare, ma non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per la morte di Susanna.

Nel frattempo, il piccolo Jimmy Poggi soffrirà molto a causa delle incomprensioni tra i suoi genitori.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 settembre: Viola torna ad insegnare

Viola (Ilenia Lazzarin). dovrà fare i conti con i propri turbamenti e tale processo risulterà molto arduo. A quanto pare quest'ultima proverà a reagire accettando di tornare subito a insegnare come supplente nella scuola di Bianca (Sofia Piccirillo). Purtroppo, però la ragazza si renderà conto di non essere ancora pronta e di essere tornata troppo presto alla vita di tutti i giorni.

Nel frattempo, le cose tra lei ed Eugenio (Paolo Romano) non andranno affatto bene e Ornella (Marina Giulia Cavalli) proverà a far riavvicinare i due, invitando il magistrato a cena.

Sensi di colpa per la morte di Susanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola dovrà attraversare una fase post traumatica ed elaborare le sue sofferenze.

In particolare, la donna non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per la morte di Susanna (Agnese Lorenzini). Tale passaggio è stato spiegato meglio dall'attrice che ha chiarito che le due in fondo erano rivali e questa sua diffidenza ha causato il coinvolgimento della ragazza, in quello che doveva essere un attentato contro di lei.

Queste le parole di Ilenia: "Viola avrà un forte senso di colpa per la morte di Susanna. Le due non erano legate e c'era attrito tra loro visto che l'avvocatessa ci aveva provato con suo marito, sebbene fosse accaduto in passato" e poi ha continuato: "Se Viola non fosse stata gelosa avrebbe permesso a Susanna di portare gli occhiali ad Eugenio ed ora la ragazza sarebbe ancora viva".

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 settembre: Niko contro Micaela

Niko (Luca Turco) proverà a dialogare con Micaela (Gina Amarante), lasciandosi alle spalle i suoi propositi di una battaglia legale. Purtroppo, però la "guerra" è ormai iniziata e la gemella risponderà ai primi attacchi del ragazzo, comportandosi in modo scorretto. Tale azione ovviamente farà precipitare gli eventi portando i due allo scontro ormai inevitabile.

Le anticipazioni, inoltre, si soffermano molto su Jimmy (Gennaro De Simone) e sottolineano il fatto che il bambino soffrirà a causa delle tensioni scoppiate tra i suoi genitori.