Un posto al sole continua a intrattenere i telespettatori con le sue trame imperdibili, specialmente in queste settimane, dove sta succedendo si tutto. Centrale è la situazione non felice tra Viola ed Eugenio. La giovane Bruni sembra non riuscire a superare il trauma subito per la perdita di Susanna, oltre alla paura provata per la sua stessa vita. Il suo matrimonio pare essere giunto al capolinea, come lei stessa ha fatto chiaramente intendere al marito. Ma c'è una novità che nessuno si aspettava: l'arrivo del nuovo professore di religione, Gabriele, che ha subito colpito Viola per la sua umanità e semplicità.

Cosa accadrà tra loro e che ne sarà del matrimonio con Eugenio?

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola deve affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio

Viola si è finalmente aperta con Eugenio, gridando tutto il suo dolore. Non vuole una scorta, vuole solo tornare a fare una vita normale, ma sembra impossibile. Ogni volta che incrocia gli occhi del marito, rivede Susanna a terra, lei in ospedale e la paura di perdere la sua famiglia. E poi il terrore di uscire, di essere seguita e che accada di nuovo qualcosa di terribile. Eugenio vorrebbe farsi carico del dolore di Viola, ma non può.

Un confronto che non ha lasciato spazio a molto dubbi. Infatti, come confermano le anticipazioni Upas dal 3 al 7 ottobre, Viola dovrà affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio, anche se non sarà pronta a lasciare tutto e, nello stesso tempo, si sentirà profondamente in colpa per la rottura con Eugenio.

Ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.

Gabriele e Viola sempre più vicini

L'unico luogo dove Viola si sente accolta e protetta è la scuola. Gli alunni l'hanno accolta con amore e gioia e sono felici che sia tornata tra loro. Ma c'è di più. Durante una mattina come le altre, la giovane Bruni è stata attirata dalla presenza di Gabriele nella sua classe, impegnato a tenere una lezione 'innovativa' di religione.

Il professore dagli occhi azzurri è nuovo nella scuola e subito Viola si è complimentata con lui per la metodologia usata con i ragazzi. Dopo le dovute presentazioni, i due si sono promessi di passare del tempo insieme per discutere di scuola e metodi di insegnamento.

I fan di Upas hanno notato gli occhi di Viola nel vedere la prima volta Gabriele e non erano certo quelli di una semplice collega.

Il bel professore di religione, così semplice e con una vita decisamente opposta a quella di Eugenio, potrebbe dare a Viola quella sicurezza e quel calore che tanto cerca. Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, la figura di Gabriele diventerà sempre più importante.

Viola ed Eugenio si lasciano in Un Posto al sole?

Secondo le ultime anticipazioni, sappiamo che la crisi tra Viola ed Eugenio diventerà sempre più importante e che la giovane Bruni si troverà davanti alla fine del suo matrimonio. Solo allora dovrà capire cosa fare: affrontare le sue paure o cambiare completamente vita?

A complicare le cose, ora c'è la presenza di Gabriele, che di certo non è entrato nelle trame di Upas a caso. La sua vicinanza la metterà in crisi, obbligandola a riflettere seriamente sui suoi sentimenti.