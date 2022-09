Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le attuali puntate stanno dando notevole spazio al personaggio di Viola Bruni.

Ad agosto la giovane era stata vittima di un attentato. La donna ha rischiato di morire, essendo rimasta gravemente ferita. Tuttavia, pur essendosi salvata, le ferite psicologiche non sono ancora guarite. A risentirne è stato soprattutto il suo rapporto di coppia con Eugenio e fra i due le cose potrebbe non tornare a essere quelle di un tempo.

Upas: Viola non riesce ad andare avanti

Le trame attuali stanno dando notevole spazio alle vicende della giovane Bruni.

La ragazza è stata da poco protagonista di un evento tragico che l'ha sconvolta notevolmente. Lello Valsano, boss della camorra, le ha sparato per vendicarsi, essendo la moglie del magistrato che gli stava dando la caccia. Durante l'attentato è stata colpita anche Susanna, per la quale non c'è stato niente da fare. Il decesso della moglie di Niko ha sconvolto non poco Viola, la quale non riesce a elaborare questo dramma.

La donna, difatti, è ancora troppo sconvolta per ciò che le è accaduto, e proprio per questo motivo non riesce a tornare a vivere con il marito. Quest'ultimo, del resto, essendo molto innamorato di lei, sta facendo di tutto per convincerla a tornare a casa.

Bruni e Nicotera in crisi

Dunque nel corso delle attuali puntate di Upas si sta assistendo ad una vera e propria crisi di coppia di Viola ed Eugenio. I due coniugi non vivono più sotto lo stesso tetto e questo fa preoccupare non poco Ornella e Raffaele. Quest'ultimo, difatti, ha chiesto anche a Diego di intervenire per far ragionare la sorella.

Viola, però, inconsciamente reputa il marito responsabile di ciò che le è accaduto e per questo motivo vuole stargli lontano.

Un posto al sole: Viola potrebbe voltare pagina con un professore

Nel corso della puntata del 26 settembre è apparso per la prima volta un collega di Viola. La donna insegna in una scuola media: mentre si recava in classe ha notato che il docente dell'ora precedente stava ultimando la lezione.

Probabilmente, dati i discorsi fatti agli alunni, si trattava dell'insegnante di religione.

Ciò che tuttavia ha stupito lo spettatore è stato lo sguardo compiaciuto di Viola. La giovane, nell'ascoltare le parole del collega, sembrava serena. Occorre sottolineare che non si sa nulla di questo personaggio, la sensazione è, però, che possa portare qualcosa di buono nella vita di Viola. Potrebbe trattarsi di un nuovo amore o semplicemente di un amico, sta di fatto che fra i due potrebbe nascere un qualche tipo di rapporto.

Occorre ricordare che si tratta solo di ipotesi e non di anticipazioni ufficiali.