L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 26-30 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Viola e suo marito Eugenio, i quali si ritroveranno sempre più ai ferri corti.

Spazio anche alle novità legate al giovane Nunzio che, in questi nuovi episodi, si ritroverà a dover sventare una rapina e tale evento lo porterà a prendere una decisione del tutto inaspettata e al tempo stesso clamorosa.

È crisi tra Viola e suo marito Eugenio: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 settembre 2022, rivelano che dopo il terribile attentato Viola continuerà a essere in crisi.

La donna non riuscirà a tornare alla sua vita di sempre e, questa situazione, finirà per avere delle conseguenze nefaste anche sul suo rapporto con Eugenio.

In famiglia, tutti si renderanno conto che tra Viola e Nicotera il clima non è affatto dei migliori. Per tale motivo, Raffaele proverà a tirare in mezzo anche suo figlio Diego, con la speranza che possa parlare con Viola e cercare di farla ragionare, dato l'ottimo rapporto che i due hanno sempre avuto.

Viola spiazza e sconvolge Eugenio: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Tuttavia, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata quando Eugenio deciderà di avanzare una proposta ben precisa a sua moglie: chiederà a Viola di fare un viaggio insieme per staccare un po' la spina dopo gli ultimi drammatici eventi.

Peccato, però, che la reazione di Viola non sarà delle migliori: la donna finirà per spiazzare e sconvolgere Eugenio con la sua risposta.

Nunzio sventa una rapina, Lara interrogata: anticipazioni Upas 26-30 settembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 30 settembre 2022, rivelano che Nunzio e Chiara nel corso della loro ennesima discussione, si ritroveranno a fare un incontro del tutto inaspettato e al tempo stesso spiacevole.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Nunzio riuscirà a sventare una rapina e a mettere in salvo la sua amata Chiara. Proprio dopo questo ennesimo evento spiacevole, il ragazzo finirà per prendere una decisione del tutto inaspettata.

Occhi puntati anche su Lara: dopo l'attentato ai danni di Marina e Roberto, i sospetti si concentreranno sulla donna e le indagini della polizia finiranno per coinvolgerla in prima persona.

Lara, quindi, si ritroverà a dover partecipare a un interrogatorio dove avrà modo di raccontare la sua versione dei fatti. In questa circostanza, la donna ribadirà di non avere nulla a che fare con questo attentato ai danni del suo ex Roberto Ferri.