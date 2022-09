Nella serata di venerdì 7 ottobre andrà in onda la seconda puntata di Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Le anticipazioni del nuovo episodio rivelano che Vitale sarà attratta da Francesco, ma Demir avrà un passato difficile e avrà paura dell'amore. Nel frattempo, la giornalista continuerà a cercare suo padre e chiederà aiuto all'ispettore. La coppia dovrà indagare sull'omicidio di una ex prostituta.

Viola come il mare, trama 7/10: Vitale è attratta da Francesco Demir

Nel secondo episodio di Viola come il mare, proseguiranno le vicende di Viola Vitale e Francesco Demir.

La giornalista e l'ispettore di polizia continueranno a collaborare per risolvere i casi e, pertanto, saranno a stretto contatto. Fra una battuta e l'altra e punzecchiature varie, le cose prenderanno una piega inaspettata. Le anticipazioni della puntata del 7 ottobre rivelano che Viola inizierà a provare qualcosa in più per l'ispettore. Le indiscrezioni forniscono dettagli in più in merito ai sentimenti di Vitale, che sarà attratta fisicamente da Francesco. Purtroppo, però, al momento, fra i due non nascerà una storia d'amore, per via dei trascorsi di Demir.

Viola come il mare, episodio 7/10: Francesco Demir teme l'amore e non vuole una storia seria con Vitale

Il carattere di Viola e Francesco sarà diverso, perché, se da un lato la giornalista sarà una romantica e crederà nell'amore, dall'altro lato, Demir sarà del parere opposto e vorrà vivere le relazioni in modo molto leggero.

L'ispettore, infatti, non crederà all'amore e avrà paura. Le anticipazioni dell'episodio di Viola come il mare di venerdì 7 ottobre rivelano che Francesco sarà diffidente e temerà le relazioni serie, per via del suo passato e della sua infanzia difficile. Al momento, però, non è ancora chiaro cosa sia accaduto nella vita di Francesco, al punto da fargli rinunciare a vivere una duratura storia d'amore.

Viola come il mare, puntata 7/10: Vitale cerca suo padre e continua le indagini con Francesco Demir

Nel frattempo, durante la seconda puntata di Viola come il mare, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di venerdì 7 ottobre, Vitale continuerà a cercare suo padre. La giornalista aveva lasciato Parigi, per trasferirsi a Palermo, per cercare suo padre e, anche nel secondo episodio, Viola si metterà sulle tracce del genitore.

Per riuscire nel suo intento, la redattrice chiederà aiuto a Francesco. Nel frattempo, la giovane e Demir dovranno indagare sull'omicidio di una ex prostituta. Al momento, però, non sono emersi ulteriori dettagli sul nuovo caso affidato all'ispettore di polizia.