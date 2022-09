Continua l’appuntamento con la fiction Viola come il mare, interpretata dall’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi. Il rapporto tra l’ispettore Demir e la giornalista diventerà sempre più solido. Gli spoiler degli episodi 3 e 4^, che saranno in programma venerdì 7 ottobre rivelano che tutta l’attenzione sarà catalizzata su Vitale che continuerà le sue ricerche per ritrovare il padre dopo essere arrivata in Sicilia. Dall'altra parte, Francesco Demir dimostrerà di avere qualche problema con l'amore.

Anticipazioni Viola come il mare: Francesco ha perso la fiducia nell'amore a causa di un'infanzia difficile

Le anticipazioni di Viola come il mare, riguardanti la seconda delle sei puntate che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 7 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena per la fiction con protagonista Can Yaman. Nel 3^ e 4^ episodio, la giornalista capirà di nutrire dei sentimenti per Francesco. Proprio quest’ultimo dimostrerà di aver conquistato il cuore della bella protagonista, nonostante il suo comportamento un po’ burbero. A tal proposito, Vitale e l’ispettore Demir appariranno sempre più in sintonia. Peccato, che l'uomo non abbia voglia di spingersi oltre con la giovane.

Ben presto, il pubblico scoprirà che Francesco ha avuto un’infanzia difficile, che gli ha fatto perdere la fiducia nell’amore. Per questo motivo, l’ispettore deciderà di mettere freno al flirt con la protagonista.

La giornalista e l'ispettore Demir indagano su un nuovo caso

Negli episodi 3^ e 4^ di Viola come il mare, in programma il 7 ottobre dalle ore 21:20 dopo l’appuntamento con il tg satirico “Striscia La Notizia”, la giornalista continuerà nelle sue ricerche per ritrovare il padre.

Durante questi momenti, la donna e Francesco inizieranno a lavorare insieme ad un caso molto difficile nonostante la forte attrazione che provano l’uno verso l’altra. L’ispettore Demir e la protagonista saranno chiamati ad affidare alla giustizia il colpevole della dipartita di un’ex prostituta.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente del 30 settembre, Viola lascerà Parigi per trasferirsi a Palermo per ricercare suo padre per un motivo molto importante.

In Sicilia, la donna inizierà a collaborare con l’ispettore capo Francesco Demir, aiutandolo a risolvere i casi grazie alla sua sinestesia ossia la percezione in maniera più diretta delle emozioni. Fin da subito, tra i due nascerà un rapporto di odio e amore.

In attesa di vedere la seconda puntata in televisione, si ricorda che la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman è in onda ogni venerdì su Canale 5.