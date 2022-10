Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 12 ottobre, hanno spiazzato i telespettatori. Nonostante Raimondo Todaro l'abbia eliminata preferendole Claudia, Asia è rimasta nella scuola grazie a una novità del regolamento. La ballerina potrà restare in gioco occupando il banco del pubblico e venendo seguita dai professionisti Elena e Francesco: l'ultima parola spetterà ai fan, che dovranno pronunciarsi in un televoto decisivo tra domenica e martedì prossimo.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici

Lo speciale di Amici 22 che andrà in onda domenica 16 ottobre, proporrà agli spettatori una novità assoluta.

Chi ha partecipato alla registrazione di mercoledì scorso, fa sapere che Maria De Filippi ha chiesto a Raimondo Todaro di prendere una decisione tra le due ballerine che ha tenuto in sospeso per una settimana.

Dopo averci pensato a lungo, il docente di latinoamericano ha scelto di tenere nella sua squadra Claudia (la ragazza che nella quinta puntata ha perso la sfida contro Gianmarco), e conseguentemente di mandare via Asia. La sostituzione che tanti fan si aspettavano da giorni, dunque, è avvenuta e la titolare ha dovuto lasciare il banco e la maglia da titolare alla collega con la quale ha convissuto in casetta nell'ultimo periodo.

Un'altra possibilità per i ragazzi di Amici

Le anticipazioni che stanno circolando sul web dalla sera del 12 ottobre, però, fanno sapere che Asia si è salvata da eliminazione certa grazie a una novità apportata al regolamento di Amici e ancora mai svelata.

La presentatrice, infatti, ha informato la ballerina e i presenti che quest'anno esiste il "banco del pubblico", un unico posto che chi viene escluso o sostituito può occupare per rimanere in gara. A decidere del destino dei talenti "cacciati" dagli insegnanti, però, possono essere solo le persone a casa attraverso una votazione di qualche giorno.

Maria De Filippi, dunque, ha comunicato ad Asia che da domenica 16 a martedì 18 ottobre (per 48 ore totali dopo la messa in onda dello speciale su Canale 5) sarà la protagonista di un televoto, il cui esito stabilità se potrà restare nella scuola oppure no: i fan dovranno esprimersi con un sì o con un no sul futuro della danzatrice nel cast.

Se il pubblico dovesse acconsentire alla sua conferma, la giovane rimarrebbe nel programma ma non avrebbe più Raimondo Todaro come docente di riferimento.

Le sfide del quinto appuntamento con Amici

L'esito del televoto su Asia dovrebbe essere svelato nel corso della registrazione della sesta puntata di Amici 22, prevista per mercoledì 19 ottobre. Se gli spettatori si schiereranno dalla parte dell'allieva che Todaro ha sostituito con Claudia, entrerà in azione il banco del pubblico e i professionisti del cast. La danzatrice, infatti, sarà seguita, consigliata e istruita da Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi, membri storici del corpo di ballo del talent-show e oggi promossi al ruolo di tutor del concorrente che viene escluso dalla competizione ma che la gente vuole ancora dentro la scuola.

Le anticipazioni, però, chiariscono che quest'opportunità potrà essere data a un solo alunno alla volta: per conquistare questo ambito banco, gli eliminati (o i sostituiti) si sfideranno al televoto con il titolare e saranno sempre i fan a scegliere chi far rimanere nella classe. La ballerina Rita e il cantautore Piccolo G rischiano la maglia: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono detti scontenti del rendimenti dei loro allievi, quindi non escludono che nelle prossime puntate possano decidere di mandarli via o metterli in sfida (in caso di addio, anche per loro entrerebbe in gioco la chance "banco del pubblico").