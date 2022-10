Si è appena conclusa la registrazione della quarta puntata stagionale di Amici, quella che sarà trasmessa in tv domenica 9 ottobre. Il 5 ottobre pomeriggio, dunque, Maria De Filippi ha condotto un nuovo speciale del suo storico talent-show, attesissimo soprattutto dai fan che hanno cominciato ad affezionarsi ai nuovi allievi della scuola. Tra i ragazzi a rischio in questo appuntamento, ci sono i ballerini Gianmarco e Ramon: il primo è stato messo in sfida da Todaro, il secondo ha la maglia sospesa da una settimana per volontà di Alessandra Celentano.

Gli spoiler sul nuovo appuntamento con Amici

La ventiduesima edizione di Amici è entrata nel vivo: mercoledì 5 ottobre è stata registrata la quarta puntata di un'annata che si preannuncia di grande successo.

Alcuni allievi sono già entrati nel cuore del pubblico, come ad esempio Ramon, che in queste settimane si è distinto per carattere e capacità di dialettica anche in situazioni di difficoltà. Per ben due volte, infatti, la maestra Celentano ha sospeso la maglia del suo talentuoso allievo e in entrambi i casi è stato per ragioni disciplinari e non di rendimento. In queste ore, dunque, il ballerino ha dovuto dimostrare di meritare il posto nella scuola e soprattutto di voler ancora fare parte della squadra capitanata dalla severa Alessandra.

Un altro danzatore del team Celentano a rischio, è Gianmarco: il ragazzo si è dovuto confrontare con Claudia (un'esterna che ambisce ad ottenere un banco) per volontà di Raimondo Todaro, che non ha mai nascosto di non ritenerlo all'altezza degli altri alunni della sua categoria.

A vincere la sfida è stato il titolare, per la gioia dei telespettatori e della sua insegnante di riferimento.

Le classifiche degli ospiti di Amici

La gara di ballo del giorno è stata vinta da Samu, talento del team capitanato da Emanuel Lo.

I cantanti, invece, si sono misurati con le cover e al primo posto di è classificato Tommy, allievo di Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda la consueta competizione sugli inediti, a spuntarla il 5 ottobre è stato Wax, criticato alunno di Arisa.

La sfida di Gianmarco, poi, è stata al centro di molte discussioni: il giudice esterno ha deciso di premiare il titolare della scuola ma Raimondo Todaro ha fatto una richiesta insolita a Maria De Filippi.

Chi ha partecipato alla registrazione di Amici, racconta che il professore di latinoamericano si è preso del tempo per decidere se sostituire Asia con Claudia, la ragazza che ha perso la sfida con il talento della squadra di Alessandra Celentano.

La giovane Bigolin, dunque, rischia di essere rimpiazzata da un'esterna che come lei ha fatto i provini durante l'estate ma non ha ottenuto il banco alla prima puntata.

I protagonisti dello speciale di Amici

A giudicare la gara di canto, è stata Giorgia.

La popolare artista ha premiato Tommy e ha dato i voti più bassi a Niveo e Andre, che sono finiti in sfida immediata.

La produzione ha dato un provvedimento disciplinare ai ragazzi della categoria canto perché non hanno partecipato a tutte le lezioni che erano in programma.

Piccolo G ha vinto la sfida che avrebbe dovuto sostenere la scorsa settimana, mentre gli esami degli altri a rischio eliminazione saranno effettuati a porte chiuse, quindi senza pubblico in studio anche per evitare la divulgazione di troppe anticipazioni.

Mattia Zenzola, poi, ha portato in scena la coreografia assegnata da Alessandra Celentano.

Altro ospite della quarta puntata di Amici 22, è stata Diana Del Bufalo: l'attrice ha fatto promozione al suo spettacolo teatrale e ha ricordato il periodo in cui è stata allieva.