Lo speciale di Amici che è andato in onda il 2 ottobre, ha lasciato il pubblico con alcuni dubbi. Il daytime odierno del talent-show, infatti, aggiornerà i telespettatori su quello che è successo agli allievi a rischio eliminazione: Niveo e Piccolo G affronteranno una sfida immediata come provvedimento disciplinare, mentre Asia sosterrà un esame davanti al suo professore per riconfermare la maglia da titolare. Ulteriori informazioni, inoltre, arriveranno sul perché Alessandra Celentano ha deciso di sospendere il suo allievo Ramon.

La puntata di Amici in breve

Inizia una nuova settimana di programmazione di Amici, la terza da quando è partita l'edizione numero 22. Oggi, lunedì 3 ottobre, gli spettatori assisteranno a ciò che non è andato in onda domenica 2, ovvero alla continuazione dello speciale con Maria De Filippi in studio.

La terza puntata del talent-show, infatti, è terminata mentre c'era in corso un confronto tra la maestra Celentano e Ramon. Il ragazzo ha osato contraddire la sua insegnante suggerendo a Ludovica di non seguire il suggerimento di indossare delle culotte per un'esibizione: questo ha fatto arrabbiare molto la prof di danza classica, che sospenderà il talento della sua squadra per la seconda settimana consecutiva.

Se il ballerino riuscirà a riconquistare la maglia da titolare, lo si saprà con certezza soltanto nei prossimi giorni, quando potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia con la docente che, in preda alla rabbia, gli ha anche consigliato di cambiare team se ritiene che Raimondo Todaro o Emanuel Lo abbiano idee più simili alle sue.

I verdetti sui talenti di Amici in bilico

Altri momenti del terzo speciale che non sono andati in onda il 2 ottobre per una questione di tempo, riguardano le sfide che i cantanti ultimi in classifica hanno affrontato.

Le anticipazioni che circolano in rete da mercoledì, 28 settembre, fanno sapere che Niveo si è confrontato con un talento esterno ed è riuscito a batterlo.

La sfida di Piccolo G (anche lui fanalino di coda nella graduatoria generata dai voti assegnati dal giudice Achille Lauro), invece, si è svolta a porte chiuse, quindi non si conosce il verdetto di colui che l'ha giudicata.

Aaron si è salvato da questo provvedimento disciplinare inflitto ai cantanti della classe perché è stato l'unico a non infrangere le regole uscendo dallo studio quando non si poteva.

Attesa per il giudizio sulla ballerina di Amici

Sempre nel corso del daytime di Amici di lunedì 3 ottobre, Raimondo Todaro sarà chiamato ad esprimere un parere decisivo sul percorso che Asia sta facendo nella scuola da tre settimane circa.

La ragazza, infatti, si è classificata all'ultimo posto nella gara giudicata da Anbeta (che le ha dato come voto 6+), quindi è finita a rischio eliminazione.

L'esame della ballerina fortemente criticata dalla maestra Celentano (che pensa che non sia all'altezza della scuola, ovvero non abbastanza preparata tecnicamente per avere un banco nella classe 2022/2023), si è svolto senza pubblico in studio e quindi le anticipazioni trapelate non chiariscono come sia andato.

Appare improbabile che il professore di latinoamericano rinunci alla sua allieva di punto in bianco, soprattutto perché l'ha sempre sostenuta e difesa dagli attacchi della collega Alessandra.

Mercoledì prossimo, 5 ottobre, invece, è prevista la registrazione della quarta puntata della nuova edizione del talent-show: cantanti e ballerini si confronteranno davanti ad un giudice esterno e gli ultimi classificati finiranno sulla "graticola" e dovranno affrontare un esame per riconfermarsi tra i titolari.