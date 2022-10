Non sono mancate le sorprese nell'appuntamento televisivo pomeridiano del 18 ottobre con Amici 22. Tra le varie immagini trasmesse, è stato dato spazio a un attimo di relax con protagonista Asia, che attualmente occupa il banco del pubblico (chance concessa dopo essere stata eliminata), e Claudia. Le due si sono confrontate dopo che nelle ultime giornate, l'ex allieva di Todaro ha visto Claudia un po' fredda con lei. A detta di quest'ultima, Asia non avrebbe nessun tipo di problema da un punto di vista finanziario, in quanto le due si sono frequentate prima del talent fuori dalla scuola.

Claudia parla di Asia

Claudia ha vuotato il sacco e ha sbugiardato la collega di banco. Secondo la ragazza, Asia avrebbe tre lavori, una macchina e avrebbe anche preso la patente. Poi ha parlato del costo sostenuto per frequentare la scuola di danza che le due avevano in comune prima di entrare ad Amici 22.

Le lezioni costerebbero 10 euro, quindi la ragazza potrebbe permetterselo, e se non l'ha fatto non è per le sue capacità economiche ma bensì per la mancanza di voglia. Quindi Claudia ha sostenuto che le scuse trovate da Asia per 'giustificare' le sue carenze siano appunto solo scuse e non conseguenze di apparenti problemi economici.

Ma non finisce qui, perché Asia avrebbe anche detto altre bugie ai compagni di talent e agli allenatori.

A quanto pare, secondo Claudia, la ragazza avrebbe anche mentito sulla sua vita strettamente privata. Asia farebbe la barista, poi finito questo lavoro, si occuperebbe di serate in discoteca e nel tempo libero farebbe anche l'insegnante.

Apparentemente dunque, Asia avrebbe le possibilità per frequentare una scuola di danza, e se non lo ha fatto, non è appunto per motivi economici ma per mancanza di dedizione.

Asia risponde alle dichiarazioni di Claudia

Momenti di tensione che non smettono di susseguirsi nelle stanze di Amici 22. Dopo aver ascoltato quanto detto da Claudia sulla sua situazione personale, la stessa Asia non ha tardato a rispondere alle accuse ricevute. ''Non ho mia madre che paga le lezioni, anzi son io a dare a mamma i soldi che le servono al mese': così ha risposto Asia alla compagna d'avventura.

Dunque i problemi economici della ragazza sarebbero appunto riferiti al fatto che usa quel che guadagna per aiutare la madre e per mantenersi nel quotidiano. Sull'argomento auto, Asia ha dichiarato che di recente ha dovuto spendere dei soldi per aggiungerla, problemi che le capitano spesso. Oltre a questo, la ragazza ha precisato di aver molti problemi e che a fine mese non le restano i soldi per andare a scuola di danza. Chissà se la discussione avrà modo di prolungarsi anche nelle prossime giornate all'interno della scuola di Amici 22.