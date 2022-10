Momento di sconforto per Mattia Zenzola nella scuola di Amici 22. Nel corso del daytime trasmesso questo pomeriggio su Canale 5, il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro è scoppiato in lacrime prima in sala prove e successivamente si è sfogato con Maddalena, sua compagna di viaggio in questa avventura.

Mattia non ha nascosto le sue preoccupazioni e la confusione che sta provando in questi giorni, ma ha trovato conforto tra le braccia di Maddalena.

Mattia Zenzola scoppia in lacrime ad Amici 22

Nel dettaglio, Mattia Zenzola ha avuto un momento di crisi nel momento in cui è arrivato in sala prove per affrontare una nuova giornata di lavoro in vista della quarta puntata del pomeridiano di Amici 22.

Il giovane ballerino è scoppiato in lacrime e non è riuscito a trattenersi al cospetto di Umberto Gaudino, ex allievo e adesso tra i professionisti della scuola di Maria De Filippi.

"Poco prima di venire qua, io avevo detto non ce la faccio, ma alla fine ce l'ho fatta. Mi dà rabbia che entro e poi i primi dieci minuti sono confuso", ha ammesso Mattia in lacrime.

"Impegnati e dai sempre il massimo, tu sei qui per ballare", gli ha replicato Umberto Gaudino che ha cercato così di spronarlo a non arrendersi mai e a dare sempre il meglio all'interno della scuola di Canale 5.

Lo sfogo di Mattia Zenzola con Maddalena ad Amici 22: 'Vado in confusione'

Poco dopo Mattia Zenzola si è ritrovato a sfogarsi anche con Maddalena, una delle allieve che con lui sta condividendo questa esperienza nella scuola di Amici 22.

"Tu fai vedere agli altri che sei sempre felice ma non è così", ha sentenziato Maddalena che ha invitato Mattia ad esternare i suoi sentimenti e anche quelle che sono le emozioni e le paure che sta vivendo durante questa sua seconda esperienza nella scuola.

"Vado in confusione, non lo so", ha replicato Mattia, confermando di essere alle prese con un momento per nulla facile da gestire.

"Però devi prenderla bene, non così", ha replicato Maddalena che lo ha spronato ancora una volta a non mollare la presa prima che i due si lasciassero andare ad un affettuoso abbraccio.

Nuova sfida per Mattia Zenzola: anticipazioni Amici 22 del 9 ottobre

Intanto, cresce l'attesa in vista della prossima puntata del pomeridiano di Amici 22 in programma questa domenica 9 ottobre alle 14 in punto su Canale 5.

Le anticipazioni della registrazione avvenuta mercoledì pomeriggio rivelano che Mattia sarà uno degli allievi che finirà nel mirino della prof Alessandra Celentano.

Per il giovane ballerino, infatti, arriverà il momento di affrontare l'ennesimo compito richiesto dall'insegnante di danza classica. Alla fine, però, Mattia riuscirà ad avere la meglio e vincerà la sfida.