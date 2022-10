Domenica 16 ottobre andrà in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi. I telespettatori vedranno la sfida tra le due ballerine Asia e Claudia. Quest'ultima conquisterà il banco. Asia non lascerà ancora la scuola. Il suo destino sarà in mano al pubblico che deciderà se darle o meno un banco attraverso il televoto. Aaron vincerà la sfida delle cover giudicata da, Loredana Bertè. Altro ospite musicale il cantante Tananai.

Amici, anticipazioni: Loredana Bertè giudica la gara delle cover, vince Aaron

Poche ore fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che andrà in onda nella nuova puntata di Amici, in programma domenica 16 ottobre.

Attraverso il profilo Twitter Amici news, si viene a sapere che la registrazione è avvenuta mercoledì 12 ottobre. Ospiti della puntata Loredana Bertè, Tananai e Michele Bravi. Loredana sarà chiamata a giudicare la sfida delle cover. Al primo posto Aaron, seguito da NDG e Federica. Tananai invece, presenterà per la prima volta dal vivo proprio ad Amici, il suo nuovo singolo Abissale. Nel corso della puntata, verrà mostrata anche una classifica di gradimento. Il pubblico avrà messo agli ultimi posti Piccolo G e Wax. Sembra che quest'ultimo non abbia preso bene la cosa.

Claudia vince la sfida contro Asia ed entra ad Amici

Nel corso della quinta puntata, si conoscerà anche il destino della ballerina Asia.

La scorsa settimana, la giovane era stata messa in discussione dal suo stesso ciac Raimondo Todaro, il quale stava pensando ad una sostituzione. In questa nuova puntata, si vedrà appunto la, sfida tra Asia e Claudia. Sarà quest'ultima a vincere la sfida, conquistando il banco ed entrando ufficialmente nella Scuola di Amici.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno molte discussioni tra Raimondo e la maestra Celentano. Questa volta, Alessandra troverà il supporto pure di Emanuel Lo. Per la prima volta nella storia del Talent, si cercherà un modo per dar rimanere entrambe le ballerine nella Scuola.

Anticipazioni Amici: il televoto deciderà il destino di Asia

I dettagli di questa soluzione, saranno più chiari con la messa in onda della puntata. In linea generale, si è capito che sarà il pubblico da casa con il televoto, a decidere le dirti di Asia. In sostanza, la produzione le assegnerà un banco solo se il pubblico esprimerà parere favorevole. Una sorta di 'banco pubblico', che andrà ad aggiungersi a quelli ufficiali. Il televoto sarà aperto domenica. Non è però chiaro quando si chiuderà. Asia quindi, non lascerà Amici, almeno per il momento. Tornerà in casetta. Qualora dovesse rimanere, l'allievoa sarà seguita da Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi. I due professionisti potrebbero quindi diventare i nuovi coach di Asia. Resta il fatto che il banco pubblico potrà sempre venire messo in discussione, proprio come succede agli altri banchi.