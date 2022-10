Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 7 ottobre 2022, sono ricche di colpi di scena. Alberto porterà avanti il suo progetto della casa vacanza, battagliando ancora con il parere opposto degli inquilini di Palazzo Palladini. Sarà soprattutto Renato Poggi a fargli una guerra serrata, cercando di coinvolgere l’inflessibile Otello. Nel frattempo Lia e Diego saranno sempre più vicini, nonostante attorno alla donna continuerà ad alleggiare un alone di mistero. Per Chiara giungerà il giorno del verdetto che si rivelerà a dir poco spiazzante.

Niko non attraverserà un bel momento, spingendo inconsciamente suo figlio a fare qualcosa per risollevarlo. Sarà così che Jimmy finirà per fare un inaspettato incontro.

Un posto al sole trame puntate fino al 7 ottobre, Renato contro Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà spazio per le intricate vicende di Chiara Petrone, scivolata di nuovo nel tunnel della tossicodipendenza. Nunzio, stufo della situazione, avrà un nuovo confronto dai toni molto duri con la sua ragazza. Nel frattempo arriverà il fatidico giorno dell’udienza e Chiara sarà chiamata ad affrontare i problemi da cui ha provato a scappare .Alcuni inquilini di Palazzo Palladini continueranno a non vedere di buon occhio il progetto di Alberto sul realizzare una casa vacanze.

Renato tornerà alla carica, causando l'indignazione dell’ex vigile, e sarà determinatissimo a ostacolare l’avvocato Palladini attraverso un piano volto a portare dalla sua parte l’incorruttibile Otello. Riuscirà nell’intento?

Un posto al sole, Chiara sconvolta dall’esito dell’udienza

A quanto pare l’esito dell’udienza sarà sconvolgente per Chiara, la quale cercherà di riconquistare il più possibile i suoi spazi.

Continuerà la tensione tra Micaela e Niko, con la donna intenzionata a regalare spensieratezza al figlio e con l’avvocato ancora immerso in sentimenti negativi di dolore e rabbia. Vedendo il padre in questo brutto stato, Jimmy non resterà indifferente e proverà ad aiutarlo. Sarà così che il ragazzino incontrerà una persona inaspettata: di chi si tratterà?Frattanto Speranza aprirà il suo cuore a Mariella, rivelando di non tollerare il carattere remissivo di Samuel.

La zia la ascolterà e poi la rassicurerà tirando in ballo alcune similitudini con suo marito Guido, ignara di essere ascoltata proprio da quest’ultimo.

Upas: Guido ‘uomo nuovo’, Diego interessato a Lia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Guido Del Bue cercare di rifarsi agli occhi della moglie, che lo ha definito 'remissivo' durante una conversazione con Speranza. Il vigile dimostrerà a Mariella che quando vuole sa essere un lottatore. Mentre nel seminterrato di Palazzo Palladini incominceranno i lavori di ristrutturazione, Mastro Peppe incontrerà una serie di difficoltà. Il mistero sulla figura di Lia, la nuova domestica assunta a casa Ferri su volere di Marina, si infittirà sempre di più. Diego, però, inizierà a sentirsi sempre più interessato alla donna: nascerà una nuova storia d’amore? Lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate di Upas.