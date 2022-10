Alessandro Egger, uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, nel corso della seconda puntata del dance show di Rai1 di sabato 15 ottobre, in una clip ha parlato del rapporto complicato con sua mamma: "A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno".

Le parole di Alessandro sulla madre

In occasione della seconda puntata di Ballando con le Stelle il modello Alessandro ha parlato del difficile rapporto con la sua mamma Cristina Vittoria Egger Bertotti, la Gran Dama della Real Casa Savoia.

In una clip, il 31enne ha spiegato che tra i due non c'è alcun tipo di rapporto: "Credo che mia madre abbia scelto di fare Una vita senza di me".

Il giovane ha ammesso di essere riuscito ad accettare tale condizione. Poi Egger ha spiegato: "Sono uscito di casa a 17 anni, ma non ho chiesto nulla alla mia famiglia, sono stato accompagnato alla porta".

Il giovane ha poi rivelato di aver raggiunto una nuova consapevolezza e di aver compreso quali sono realmente le cose più importanti nella sua vita.

Nel 2017, Alessandro e sua mamma Cristina Vittoria avevano partecipato a Pechino Express. In quel caso, la donna aveva ammesso di aver accettato il reality show solo per il figlio: "Ha optato per me perché abbiamo un rapporto di up e down".

Chi è Egger?

L'attuale concorrente di Ballando con le Stelle è nato a Belgrado (Serbia) il 6 settembre 1991.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Egger, si sa che è fidanzato con Madalina Doroftei da 10 anni: la coppia vive a Londra.

Nel curriculum di Alessandro, c'è un noto marchio di barrette di cioccolata al latte: all'età di 13 anni ha fatto da testimonial alla Kinder. Dopo essersi trasferito a Como con la famiglia, il giovane ha deciso di andare a Milano per lavorare nel campo della moda, riuscendo a sfilare in passerella con D&G e Versace.

Alessandro Egger è anche un attore: il modello ha preso parte a Shades of truth e a The Band. In passato ha lavorato nella fiction Un Medico in Famiglia. Nel 2017 ha partecipato alla sesta edizione di Pechino Express in coppia con la mamma, ma i due concorrenti sono stati subito eliminati. Nel 2021 ha fatto parte del cast di House of Gucci.

Durante il periodo di lockdown, Egger si è divertito a fare dei video in cui indossava i panni di una drag queen, venendo condiviso anche da Tommaso Zorzi.

Dall'8 ottobre scorso Alessandro è un concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con Tove Villfor.