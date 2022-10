Barbara d'Urso rimprovera in diretta a Pomeriggio 5 la sua inviata. Nel corso di un collegamento, la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 non si è fatta problemi a riprendere e bacchettare in diretta l'inviata Ilaria Dalle Palle.

Il motivo? L'inviata si è lasciata andare a una battuta fuori luogo, che ha portato subito la padrona di casa di Pomeriggio 5 a intervenire.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso rimprovera in diretta la sua inviata

Nel dettaglio, in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 l'inviata del talk show era in collegamento da Trecate per provare l'auto nuova di una signora, che l'ha ricevuta in regalo dopo averla persa in seguito al crollo di un cavalcavia.

Di fronte alla poca disinvoltura della donna, alquanto emozionata nel provare la nuova auto, l'inviata si è lasciata andare a una battuta che ha infiammato Barbara D'Urso dallo studio.

"Adesso facciamo un piccolo incidente in diretta" ha esclamato l'inviata di Pomeriggio 5, che è stata subito ripresa e bacchettata dalla padrona di casa del talk show Mediaset.

'Evitiamo', Barbara d'Urso sbotta in diretta con l'inviata di Pomeriggio 5 (Video)

"Evitiamo Ilaria, ma neanche una battuta del genere devi fare" ha subito sbottato Barbara d'Urso, dimostrando di non aver gradito le parole spese dall'invita della sua trasmissione.

"Ogni tanto la devo riprendere" ha proseguito ancora la conduttrice partenopea, che ha poi provato a smorzare i toni.

Insomma, Barbara d'Urso non si è fatta problemi a bacchettare in diretta televisiva la sua storica inviata in questa stagione di Pomeriggio 5, che sta registrando una buona media dal punto di vista dell'auditel.

Con circa un milione e mezzo di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 15 e il 17%, Pomeriggio 5 si conferma uno dei programmi più apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia.

Barbara d'urso rimprovera ilaria dalle palle per una battuta #pomeriggio5 pic.twitter.com/aYTSSkqYjD — barbara d'urso out of context (@carmelita_ooc) October 13, 2022

Un altro domani danneggia gli ascolti di Pomeriggio 5

Quest'anno, però, a gravare pesantemente sugli ascolti del talk show di Barbara d'Urso sono gli ascolti della soap opera che la precede.

Trattasi di Un altro domani che, dopo la buona tenuta nel palinsesto estivo di Canale 5, sta perdendo progressivamente ascolti in daytime.

La media attuale, infatti, risulta essere di appena un milione di spettatori al giorno, con uno share che viaggia tra il 13 e il 14%: numeri che non riescono ad assicurare un buon traino a Pomeriggio 5.

Così il talk show di Canale 5 fa molta più fatica a recuperare spettatori nel corso della messa in onda rispetto al programma competitor La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano su Rai 1.