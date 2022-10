Molte scene interessanti si vedranno nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Ancora protagonista delle trame sarà la situazione che riguarderà Steffy e Finn, con Sheila che cercherà di intromettersi ancora nella loro vita per poter vedere, almeno per l'ultima volta, Hayes. Alla fine riuscirà nel suo intento, nonostante Steffy dirà più e più volte a Finn di non permettere che Sheila si intrometta nella loro relazione, considerandola una persona malvagia in grado di distruggere il loro rapporto.

Sheila bussa alla porta di Finn

Stando a quello che rivelano le anticipazioni, Eric dirà a Quinn dei suoi problemi intimi.

Nel frattempo, Jack sembrerà essere sempre più triste per l'invadenza di Sheila. Poi verrà dato spazio anche ad Eric, che confesserà a Quinn che il motivo per cui ha preso le distanze da lei è dovuto purtroppo alla sua impotenza. Vista la situazione, la donne parrà essere molto comprensiva per la situazione e cercherà di consolare l'uomo.

Ancora Eric sarà protagonista delle prossime puntate. L'uomo ha strappato le carte per il divorzio, e le anticipazioni confermano che anche Ridge e Brooke lo scopriranno. Questo grazie all'intervento di Carter, che confesserà tutto. Poi Finn si recherà da suo padre, Jack lo presserà per consentire a Sheila di rivedere il nipote, abbracciarlo e poi sparire una volta per sempre, almeno questa sarà la promessa della donna.

Finn nelle puntate passate ha promesso a Steffy che Sheila non entrerà mai in casa loro, per vedere il nipote. Ma nelle prossime puntate la situazione si farà sempre più tesa, con Jack e Finn che inizieranno anche a litigare pesantemente. Nel bel mezzo delle chiacchiere, alla porta busserà Sheila. La donna avrà intenzione di riabbracciare per l'ultima volta il nipote.

Steffy schiaffeggia Sheila e discute con Finn

Il viaggio per San Francisco terrà banco anche nel corso di questa settimana. Purtroppo le condizioni del tempo saranno avverse, quindi l'aereo, per questioni di sicurezza, non partirà. Hope e Steffy torneranno a casa. L'istinto di Steffy le dirà di tornare da Finn, per la paura che la loro storia possa essere minata da Sheila.

Quest'ultima, nel frattempo, riuscirà nell'intento di tenere in braccio Hayes: lei convincerà Jack che a sua volta convincerà Finn.

Purtroppo per Finn, Steffy tornerà in tempo per vedere Sheila con Hayes tra le braccia. Questa visione la sconvolgerà. Così le strapperà il bambino dalle mani ed inizierà ad accusarla di voler distruggere ancora una volta la sua famiglia. Sarà l'occasione ideale per ricordarle quanto successo in passato. Poi se la prenderà anche con Finn, che non l'ha ascoltata: ha disobbedito ai suoi ordini e ha fatto entrare Sheila, che Stefffy ritiene una donna davvero malvagia.

Nel frattempo Eric dirà a Ridge e Brooke che la notizia dell'annullamento del divorzio è vera. Vista la reazione, Eric caccerà i due da casa sua.

Poi, sul finire della settimana tornerà anche Hope, che farà una sorpresa a Liam. Sembrerà essere tornato il sereno tra loro, quindi si concederanno un po' di passione dato che non ci sono i bambini.

Alla fine, dopo aver inveito contro di lei, Steffy caccerà Sheila e le darà uno schiaffo. Preso lo schiaffone, Sheila parlerà con Jack, che era riuscito a convincere Finn a farle vedere Hayes.