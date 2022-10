Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre, Quinn confesserà a Shauna i problemi personali di Eric che gli impediscono di avere dei rapporti con la moglie. Inoltre Finnegan e Steffy faranno pace, mentre Sheila sverrà davanti al figlio.

Zende chiede a Paris di andare a vivere insieme

Nelle puntate di Beautiful, che saranno mandate in onda dal 31 ottobre al 5 novembre, Steffy sarà ancora molto infuriata con Finnegan, in quanto il ragazzo ha consentito a Sheila di entrare in casa e prendere in braccio il nipote Hayes.

Intanto Paris e Zende si renderanno conto di stare bene insieme e l'uomo le chiederà di trasferirsi da lui. Buckingham però gli risponderà che vorrebbe vivere con Steffy e Finn.

Inoltre Eric sarà particolarmente turbato dai suoi problemi personali e respingerà ogni tentativo di Quinn di superare il problema. Nel frattempo Steffy racconterà a Ridge che il marito ha permesso a Sheila di entrare di conoscere il nipote. Forrester se la prenderà subito con Jack e Finnegan.

Ridge prova a tranquillizzare Steffy

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 novembre, Finn sarà stupito dall'atteggiamento tenuto dalla moglie nei suoi confronti e ne parlerà direttamente con Paris, la quale farà di tutto per stargli vicino.

Intanto Ridge tenterà di tranquillizzare Steffy. Quest'ultima sarà impaurita all'idea che Sheila possa vendicarsi della sua famiglia, portandole via suo figlio Hayes. Inoltre Paris si accorgerà che Finnegan non è tranquillo. Il ragazzo le spiegherà che questo suo stato d'animo dipende pure dal fatto che Steffy gli ha chiesto di parlare prima di rendere ufficiale davanti alla legge le loro nozze.

Paris discuterà di questo subito con Zende.

Nel frattempo Quinn andrà a trovare Carter nel suo ufficio. L'avvocato chiederà a Fuller notizie sulla sua ritrovata unione con Eric. All'improvviso li raggiungerà pure Wyatt, il quale inviterà la madre ad assumere un comportamento impeccabile. In tutto questo Finnegan porgerà le sue scuse a Steffy, ma la giovane Forrester gli ribadirà che fino a quando Sheila sarà in città lei non sarà per nulla tranquilla.

Anche in questo caso l'uomo troverà in Paris, una persona pronta a sostenerlo.

Eric capisce quanto Quinn sia legata a lui

In base agli spoiler della prossima settimana, Carter si renderà conto che Quinn è in preda all'angoscia, ma l'unica persona che saprà il reale motivo è Shauna. Fulton apprenderà dall'amica che Eric ha dei problemi personali che gli impediscono di avere dei rapporti con suo marito. Intanto per Steffy e Finnegan arriverà il momento di fare pace. Successivamente però Sheila andrà a casa di Finn e perderà i sensi davanti a lui. Infine Eric comprenderà quanto Quinn ancora lo ami, mentre Ridge e Brooke saranno propensi a fare di tutto pur di non vedere più Sheila vicino alla loro famiglia.