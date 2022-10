Il ritorno di Sheila Carter in Beautiful avrà movimentato e non poco le trame della soap tv americana. La donna userà uno dei suoi trucchetti per tenere legato a sé il figlio Finn. Non esiterà a fingere un malore che la porterà dritta in ospedale. Qui riuscirà a far credere anche a Finn di stare male sul serio chiedendogli di non lasciarla sola. Steffy invece, non crederà affatto che la donna stia male e spingerà Finn ad allontanarsi dalla madre biologica.

Sheila sviene di fronte a Finn: paura a Beautiful

Sheila Carter è destinata a seminare il panico nell prossime puntate di Beautiful.

La donna non avrà nessuna intenzione di privarsi del figlio Finn appena ritrovato. Pertanto non esiterà ad usare i suoi soliti trucchetti per raggiungere il suo scopo. Sheila ormai, sarà dell'idea che l'ostacolo principale per il suo riavvicinamento a Finn sia Steffy. Pertanto mediterà di sbarazzarsi di lei. Nell'attesa, la perfida Sheila userà uno stratagemma per intenerire Finn. Andrà alla casa sulla scogliera approfittando dell'assenza di Steffy. Finn rimarrà sconvolto nel trovarsela di fronte le dirà di andarsene. Proprio in quel frangente, Sheila avrà un malore e cadrà a terra svenuta.

Steffy crede che Sheila stia fingendo

Ovviamete Finn si preoccuperà per lei e chiamerà imemdiatamente soccorsi.

La donna verrà trasportata in ospedale e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Finn avvertirà Steffy, la quale non crederà affatto al malore di Sheila. La giovane Forrester sarà convinta che la donna stia fingendo. Stessa cosa che penseranno pure Ridge e Brooke. Ormai tutti i Forrester conoscono bene i trucchetti di Sheila.

Finn ovviamente no e sarà preoccupato per le condizioni di salute della sua madre biologica.

Sheila chiede a Finn di rimanere accanto a lei: anticipazioni Beautiful

Anche i tespettatori capiranno subito che Sheila avrà solo finto di stare male. La donna arriverà pure a manomettere i macchinari che controllano le funzioni vitali.

Ciò appunto per far credere a Finn e a tutti quanti di stare male veramente. Steffy giunta in ospedale, non esiterà a dire al marito ciò che pensa sul malore di Sheila. La donna intanto, farà finta di risvegliarsi e chiederà al figlio di restare accanto a lei. Steffy dal canto suo, farà chiaramente intendere a Finn che farà di tutto pur di preservare l'incolumità dei bambini e lo inviterà a tornasene a casa con lei. Cosa farà ora Finn? Sembra che il giovane medico sia disposto a credere alle parole della moglie e quindi il piano di Sheila sembrerà essere destinao a falire. Ma non é detta l'ultima parola. Le soprese in Beautiful non sono finite. Soprattutto perché c'è di mezzo Sheila Carter.