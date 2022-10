Diversi colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 17 al 22 ottobre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano segnalano che Steffy Forrester lascerà temporaneamente Los Angeles. Sheila Carter, invece, terrà in pugno il suo ex amante Jack.

Beautiful: anticipazioni puntate 17-22 ottobre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate di fine ottobre su Canale 5 rivelano che Steffy rimarrà vicina a Finn nonostante non apprezzi la comparsa di Sheila. Pertanto, la donna lo pregherà di tenere il piccolo Hayes il più lontano possibile da lei.

Il medico, a questo punto, prometterà a sua moglie di proteggere il loro figlioletto.

Più tardi, Brooke cercherà di convincere Ridge a non pensare più a Sheila, appena tornata nelle loro vite. I due coniugi si lasceranno andare alla passione, all'oscuro della vendetta che la criminale stia pianificando nei confronti della loro famiglia.

Sheila tiene in pugno Jack

Nelle puntate di Beautiful, Jack si recherà a trovare l'ex amante. In questo frangente, l'uomo cercherà di convincere Sheila ad abbandonare Los Angeles. Poi la criminale farà una rivelazione spiazzante al marito di Li.

In questo modo, quest'ultimo scoprirà che Finn è anche suo figlio biologico. Per questo motivo, la signora Carter lo obbligherà a seguire le sue istruzioni se non vuole che il segreto venga a galla con conseguenze drammatiche.

Sheila chiederà a Jack di poter tenere in braccio Hayes almeno una volta. A tal proposito, Li capirà che suo marito è turbato da qualcosa. Il padre di Finn, infatti, inizierà ad assumere uno strano atteggiamento e per questo assicurerà a sua moglie che Sheila uscirà molto presto dalle loro vite.

Sheila lascia Los Angeles per un viaggio di lavoro

In seguito Steffy partirà per un viaggio di lavoro da Los Angeles dopo la promessa fatta da Finn di stare alla larga da sua madre biologica. Quinn, invece, scoprirà che qualcosa sta turbando la mente di Eric dopo aver trascorso la notte insieme. Nonostante questo, la creatrice di gioielli apparirà molto felice di essere tornata insieme a suo marito.

Allo stesso tempo, Finn riceverà la visita a sorpresa di Jack alla casa sulla scogliera. Sarà in questo frangente che suo padre gli proporrà di far incontrare Hayes a Sheila, visto che ha intenzione di prolungare il proprio soggiorno a Los Angeles per qualche tempo.