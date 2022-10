Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Steffy sarà molto arrabbiata con Finn e non gli perdonerà che ha fatto entrare Sheila in casa loro. Intanto Wyatt avvertirà la madre Quinn di non rovinare nuovamente tutto con Eric.

Steffy sarà molto arrabbiata con suo marito

Steffy sarà ancora molto arrabbiata con Finn per aver permesso alla madre di conoscere il nipotino, senza il suo permesso.

Nel frattempo Finn sarà molto frustrato perché sua moglie continua a non rivolgergli la parola e quindi si sfogherà con Paris. Quest'ultima si mostrerà molto comprensiva con l'uomo.

Nel frattempo Ridge cercherà di calmare sua figlia, che sarà terrorizzata al pensiero che sua suocera possa fare qualcosa di male al suo bambino.

Wyatt dirà a Quinn di non rovinare tutto di nuovo con Eric

Intanto Finn racconterà a Paris che Steffy vuole incontrarlo prima di depositare il certificato di matrimonio. La ragazza cercherà di tranquillizzare il medico, ma non ci riuscirà perché l'uomo è troppo agitato e preoccupato che Forrester possa ripensarci sulle nozze, a causa di Sheila. Intanto Wyatt vorrà sapere da sua madre come è stato ritornare a casa da suo marito Eric.

Mentre Spencer dirà alla donna che questa volta non dovrà rovinare tutto con l'uomo, in quanto poi non avrà un'altra opportunità.

Successivamente, Finnegan chiederà scusa ancora una volta a sua moglie, ma Steffy gli risponderà che non se la sente di andare in tribunale fino a quanto Sheila non sarà uscita dalle loro vite.

Sheila perderà i sensi davanti a Finnegan

Poco dopo Quinn rivedrà Carter: quest'ultimo si accorgerà che la donna è molto turbata, ma lei non spiegherà il motivo all'avvocato.

Intanto Steffy e Finnegan faranno pace, ma la tranquillità durerà per poco. Infatti, in assenza della figlia di Ridge, Sheila andrà di nuovo a casa del figlio e fingerà di stare male con uno svenimento, con lo scopo di impietosirlo.

Il medico si preoccuperà per la donna e chiamerà subito i soccorsi.

Infine Ridge e Brooke saranno molto agitati per la presenza di Sheila nella vita di Steffy e vorranno fare d tutto per aiutare la ragazza a cacciare la donna via per sempre. Proprio per questo motivo i due - insieme a Steffy - studieranno un modo per liberarsi della madre di Finnegan.