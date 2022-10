Tante novità accadranno durante le nuove puntate di Beautiful, in onda attualmente negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che un avvicinamento tra Thomas Forrester e Hope Logan potrebbe aprire le porte ad un loro ritorno di fiamma.

Beautiful, anticipazioni: Thomas ha ancora un interesse per l'ex moglie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse ad ottobre negli Usa annunciano che Thomas e Hope torneranno ad essere molto complici.

Scendendo nei dettagli, il figlio di Ridge dimostrerà di nutrire ancora dei profondi sentimenti per l'ex moglie dopo che alcune sue conoscenze sono naufragate come quella con Paris Buckingham.

La dipendente della Fondazione Forrester, infatti, si rifiuterà di iniziare un qualcosa con il Forrester. Per questo motivo, gli sceneggiatori avevano pensato ad un nuovo amore per il padre di Douglas, che tuttavia non è mai arrivato. Ed ecco, che attualmente Thomas ha dimostrato di non aver dimenticato Hope sopratutto quando Brooke lo accuserà di stare usando suo nipote per entrare nelle grazie di sua figlia.

Hope prende le difese dell'ex marito davanti a Liam e Brooke

Nelle puntate Usa di Bold & Beautiful, trasmesse solo nel 2023 in Italia, Hope prenderà le difese di Thomas. La ragazza, infatti, andrà contro a Liam e Brooke per difendere la scelta del fratello di Steffy a riguardo la situazione abitativa di Douglas.

A tal proposito, la Logan non potrà fare a meno di notare quanto suo figlio adottivo sia felice di trascorrere più tempo con suo padre. Sensazioni, che però non saranno condivise da suo marito e sua madre, che crederanno che il giovane Forrester non abbia superato i problemi mentali e quindi sia una persona ancora pericolosa.

Ma i dubbi di Brooke e Liam non troveranno l'appoggio di Hope, la quale proverà empatia nei riguardi dell'ex marito quando riceverà gli assistenti sociali per monitorare le sue capacità genitoriali. Ben presto, si scoprirà che tale segnalazione è stata fatta dal giovane Forrester per incastrare Brooke, in quanto deciso a dividerla da Ridge.

La madre di Beth ancora attratta dal giovane Forrester?

Ma ecco, arrivare un'indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso.

Hope, infatti, tornerà a nutrire attrazione per il giovane Forrester, aprendo così le porte ad un possibile ritorno di fiamma. In particolare, la madre di Beth proverà un certo imbarazzo quando sorprenderà Thomas in procinto di togliersi una camicia macchiata. Un atteggiamento, che avrà luogo anche quando i due lavoreranno a stretto contatto ad una nuova collezione. Piccoli segnali di attrazione, che hanno portato i fan a domandarsi se ci sia nell'aria un loro riavvicinamento. Ma sarà davvero così oppure è solamente un'ipotesi errata? In attesa di sapere come andrà a finire, si ricorda che la soap opera è in onda ogni giorno dalle ore 13:40 su Canale 5.