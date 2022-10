Ci saranno molti colpi di scena nei nuovi appuntamenti di Beautiful, trasmessi attualmente negli Usa. Le trame dello sceneggiato, ambientato in una casa di moda di Los Angeles, raccontano che Ridge Forrester deciderà di allontanarsi da Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) dopo aver preso le difese di suo figlio Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Ridge è certo che sua moglie ha chiamato gli assistenti sociali contro Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, inerenti alle puntate previste a ottobre in America annunciano la fine di una relazione. Tutto inizierà quando Ridge indagherà per scoprire chi ha chiamato gli assistenti sociali contro suo figlio.

Per questo motivo, lo stilista deciderà di fare alcune domande a sua moglie, che però gli darà una risposta che non gli piacerà affatto. Il signor Forrester, infatti, deciderà di lasciare l’abitazione dopo il confronto con lei. Neanche a dirlo, la signora Logan si metterà alla ricerca del marito dopo averlo chiamato senza successo. In questo frangente, la donna capirà che Ridge è certo che sia stata lei a chiamare gli assistenti sociali per togliere Douglas a Thomas. Alla fine, Brooke scoprirà che il figlio di Eric è volato ad Aspen, luogo scelto da Steffy e Taylor Hayes per prendere una pausa.

Brooke raggiunge il consorte in Colorado

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, Brooke salirà a bordo del jet privato di Bill Spencer (Don Diamont) per raggiungere il consorte, in quanto è convinta che stia per compiere un passo falso.

Alla casa di moda, Donna apparirà in ansia per sua sorella dopo aver scoperto che ha raggiunto Ridge in Colorado. La sorella di Katie (Heather Tom) crederà che la dottoressa Hayes sia un ostacolo per le nozze di Brooke. Un pensiero, che non sarà condiviso da Eric, il quale crederà che lo stilista e sua nuora siano indivisibili.

Ma sarà davvero così?

Lo stilista ha bisogno di parlare con Taylor

Nel frattempo, Taylor si farà un esame di coscienza, circa i sentimenti che prova per Ridge (Thorsten Kaye), stufa delle continue discussioni con la sua rivale Brooke. Ma ecco arrivare il colpo di scena: lo stilista giungerà all’improvviso dinanzi al suo chalet.

Qui, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sarà raggiante quando scoprirà che suo papà ha intenzione di parlare a quattrocchi con la dottoressa Hayes. Durante l’incontro, il figlio di Eric cercherà di convincere l’ex moglie a dargli una possibilità in quanto vuole dirle delle cose importanti. Sarà ritorno di fiamma per i genitori di Steffy e Thomas?

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi su questa nuova story-line, che sta tenendo alta l'attenzione dei fan della soap opera americana.