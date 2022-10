Cambio programmazione Rai per la giornata del 26 ottobre. La fiducia al Senato per il governo presieduto da Giorgia Meloni terrò banco sulle reti della tv di Stato: la diretta porterà allo slittamento e alla cancellazione di alcuni programmi.

I fan de Il Paradiso delle signore 7 erano allarmati per la puntata di oggi, temendo una possibile cancellazione della soap opera dal palinsesto della rete ammiraglia Rai, ma così non sarà.

Il Paradiso delle signore 7 invariato: cambio programmazione Rai 26 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 26 ottobre sarà dovuto alla lunga diretta per la fiducia al Senato del governo Giorgia Meloni.

La diretta prenderà il via nel corso del pomeriggio ma, per la gioia dei numerosissimi fan de Il Paradiso delle Signore 7, non comporterà uno slittamento della soap in daytime.

La messa in onda della nuova puntata resta confermata nella fascia del primo pomeriggio, alle ore 16:05, subito dopo l'appuntamento in diretta con Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Per questa volta, quindi, l'agenda politica non comporterà nessuna variazione di programmazione per Il Paradiso delle signore, così come era accaduto la scorsa settimana, quando una puntata venne recuperata al sabato pomeriggio, registrando un forte calo di spettatori (media dell'11% di share contro il 21-22% registrato nel daytime feriale di Rai 1).

Nessuna cancellazione per Il Paradiso 7, slitta Geo: cambio programmazione Rai 26/10

A subire delle modifiche nel corso della giornata del 26 ottobre sarà la programmazione di Rai 2 e quella di Rai 3.

La fiducia al Senato del governo Meloni troverà spazio sulla terza rete della tv di Stato a partire dalle 16:20, quando comincerà la lunga diretta curata da Rai Parlamento e proseguirà fino alle 17:15 circa.

Di conseguenza, per la giornata del 26 ottobre, slitterà l'inizio della trasmissione Geo, condotta da Sveva Sagramola, che normalmente occupa lo slot orario che va dalle 16:00 alle 19:00 circa.

Questo mercoledì pomeriggio, quindi, l'appuntamento con Geo andrà in onda in ritardo di circa un'ora rispetto all'orario canonico.

Salta Nei tuoi panni con Mia Ceran: cambio programmazione Rai del 26 ottobre

A seguire, poi, la seconda parte della lunga diretta della fiducia al Senato per il governo Meloni si sposterà su Rai 2 e anche in questo caso ci sarà un cambio programmazione.

Al termine del talk show Bella Mà condotto con scarso successo da Pierluigi Diaco su Rai 2, non ci sarà spazio per la nuova puntata del programma Nei tuoi panni condotto da Mia Ceran.

Eccezionalmente per la giornata del 26 ottobre, il programma factual non troverà spazio per lasciare la linea alla diretta di Rai Parlamento che andrà avanti fino alle 19:05 circa, quando poi comincerà l'appuntamento con il telefilm NCIS.