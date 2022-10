Can Yaman continua a perdere la gara ascolti in prime time su Canale 5. La fiction Viola come il mare, giunta al suo quarto appuntamento di messa in onda in prima visione assoluta, non è riuscita ad avere la meglio contro Tale e Quale Show, il varietà del prime time di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

La serie prodotta da Taodue si è fermata sotto la soglia dei tre milioni di spettatori ma, in queste ore, i fan social dell'attore turco sono accorsi in sua difesa.

Carlo Conti batte ancora Can Yaman in prima serata: Canale 5 perde la gara ascolti

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questo venerdì 21 ottobre vede ancora una volta Can Yaman sconfitto in prime time da Carlo Conti.

Tale e quale show ha raggiunto una media di oltre quattro milioni di spettatori in prima serata, arrivando a superare il muro del 24% di share: trattasi del migliori risultato di questa stagione per il programma di Rai 1 che ha sconfitto a mani basse la concorrenza Mediaset.

Su Canale 5, infatti, la quarta puntata di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi ha ottenuto un ascolto netto di soli 2,7 milioni di spettatori, fermandosi al 16,30%.

Viola come il mare, crollano gli ascolti della serie con Can Yaman su Canale 5

Dopo il boom di ascolti della prima puntata, che è arrivata a sfiorare il muro dei tre milioni e mezzo di spettatori, Viola come il mare non ha più toccato quelle cifre nel prime time di Canale 5.

La serie ha subito un vero e proprio crollo dal punto di vista auditel, pur risultando una delle più seguite dal pubblico composto da giovani e giovanissimi, che si sta appassionando alle vicende dell'ispettore Francesco Demir interpretato dal divo turco protagonista di svariate soap di successo, tra cui Daydreamer - Le ali del sogno, rimasta nel cuore di milioni di spettatori.

Tuttavia, malgrado gli ascolti sotto le aspettative registrati in queste settimane di messa in onda su Canale 5, la serie con Can Yaman è stata già confermata per un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno a comporre la seconda stagione.

I fan difendono Can Yaman e Francesca Chillemi per Viola come il mare

E, nonostante il crollo ascolti e le critiche che in queste settimane hanno visto protagonista Can Yaman, i fan dell'attore turco si sono subito mobilitati a difesa dell'attore turco.

A distanza ormai di un po' di settimane dall'inizio di Viola come il mare in tv, c'è chi difende il prodotto, sostenendo che ci sarebbe stato un netto miglioramento col passare delle settimane.

"Grandiosi Francesco e Viola, alias Can e Francesca. Ormai muoio dalle risate con loro", ha scritto un fan della serie sui social.

"Ho già detto che di Can Yaman nei panni dell'ispettore Demir ne sono innamorata?", ha scritto un'altra spettatrice della fiction.