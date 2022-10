Serena Rossi rimarrà per sempre nel cuore dei fan di Un posto al sole. Attrice, cantante, showgirl, doppiatrice, conduttrice, attualmente è presente in tv con la fiction di successo Mina Settembre 2. Il daily drama partenopeo ha fatto da trampolino di lancio per la sua sfolgorante carriera e ancora oggi c'è chi reclama un suo ritorno.

L'attrice ha ammesso, durante un'intervista a Domenica in di essere ancora molto legata ad Upas. Ma chi era Carmen e che fine ha fatto? Al momento sappiamo che si è trasferita a Bologna dopo il decesso di Valerio.

Un posto al sole: la nascita di una stella

Serena Rossi entra a far parte del cast di Un posto al sole del 2003 all'età di diciotto anni col personaggio di Carmen Catalano. Inizialmente il suo doveva essere un ruolo minore destinato a durare poco, tuttavia le bastò poco per entrare subito nel cuore dei fan il che le permise di restare così fino al 2010.

Ragazza solare, allegra, dotata di un sorriso contagioso e di una bellezza mediterranea fuori dal comune. Nonostante la giovane età si si fece notare subito per la grande presenza scenica ed una voce fuori dal comune che l'avrebbero portata di lì a poco a fare una splendida carriera.

In breve tempo la "scugnizza" dalla gran capigliatura riccia si ritagliò un ruolo sempre più importante, fino ad entrare di diritto nell'olimpo dei protagonisti.

La storia di Carmen Catalano

In questi sette anni, Carmen non si è fatta mancare nulla, da una storia di droga ad una carriera di cantante nella Star Box. La sua prima hit: "Amore che" ebbe successo anche al di fuori della soap e ancora oggi è rimasta nel cuore dei fan. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vanno segnalate le relazioni clandestine con Diego Giordano (Francesco Vitiello) a con Andrea (ndr, Davide devenuto sarebbe diventato il suo compagno nella vita reale).

Il vero amore della sua vita nella soap è stato però Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) da cui ebbe un figlio Valerio, scomparso tragicamente in mare.

Il dolore per la perdita del piccolo, la fece allontanare sempre più da Filippo e i due finirono per separarsi. Un epilogo drammatico ed una reazione forse poco in linea con la natura del personaggio, ma Serena Rossi ai tempi doveva uscire dalla soap e questo fu il finale scelto per lei.

Un posto al sole: Carmen potrebbe tornare

Nell'universo di Upas, Carmen quindi è viva e vegeta ma nessuno ne ha più fatto menzione. A differenza di altri personaggi, non aveva nessun legame familiare con altri quindi nessuno ha motivo di nominarla. Durante la perdita di memoria di Filippo, che aveva di fatto cancellato gli ultimi dieci anni della sua vita, qualcuno aveva sperato che lui la cercasse, ma così non è stato.

Carmen potrebbe in effetti rientrare un giorno, ma risulta impossibile anche solo ipotizzare che Serena Rossi torni sui suoi passi, visti i suoi molteplici impegni. Detto questo una possibilità di un recasting, come avvenuto di recente con le gemelle, resta possibile, anche se al momento nulla lascia anche solo presupporre che si possa ritirare fuori questo personaggio.