Elenoire Ferruzzi è tornata attiva sui social dopo essere stata eliminata dal GFVip 7 in un televoto-flash. Per l'occasione, la 47enne milanese ha deciso di pubblicare una dedica indirizzata a Daniele Dal Moro. Allo scatto pubblicato dall'ex concorrente, alcuni utenti hanno risposto con delle critiche spiegando che il 32enne veronese non sia minimamente interessato a lei.

Il gesto dell'ex concorrente

La 47enne milanese, nella 12^ puntata del GFVip 7 ha ricevuto un provvedimento disciplinare per via delle frasi offensive pronunciate nei confronti di Nikita Pelizon.

Una volta dopo essere stata eliminata (il 90% dei telespettatori ha votato per mandarla a casa), Elenoire è tornata attiva sui suoi canali social. Tra i primi pensieri della concorrente sembra esserci ancora Daniele Dal Moro. L'ex concorrente ha postato uno scatto mentre si trovata abbracciata al 32enne di Verona. Nella didascalia Ferruzzi ha scritto: "Il mio Grande Fratello sei tu, mi manchi".

La reazione di alcuni utenti

Il post di Elenoire Ferruzzi è stato commentato da moltissime persone. Tuttavia, all'indirizzo della 47enne milanese sono arrivate delle critiche pesantissime e, in alcuni casi, anche degli insulti.

Un utente ha scritto: "Ti sei fatta troppi film mentali". Un altro utente ha ammesso di avere adorato Elenoire come personaggio nella Casa, ma a volte dovrebbe essere più razionale.

Un altro telespettatore ha scritto: "Ma sei seria? Ma davvero pensi che lui sia interessato a te? Comunque lì dentro hai fatto solo figuracce. Sempre a fare la vittima sul tuo percorso passato". L'utente ha ribadito che nella vita a tutti è capitato di non essere corrisposti in amore: "Come strategia non ti è servito a niente, anzi ti si è rivoltata".

Tra i vari commenti, c'è chi ha sostenuto che Daniele Dal Moro all'interno della Casa sia rinato senza la presenza di Elenoire Ferruzzi. Infine, c'è chi ha scritto: "Anche meno. Sei solo un'amica per lui".

Il percorso di Daniele ed Elenoire

Archiviata la cotta per Luca Salatino, Elenoire aveva ammesso di nutrire un certo interesse nei confronti di Daniele Dal Moro.

Sebbene il 32enne abbia mostrato dei modi affettuosi verso la coinquilina, messo alle strette, Daniele aveva spiegato di vedere Ferruzzi solo come un'amica. Nella serata di mercoledì 26 ottobre, i due coinquilini sono arrivati ad avere un scontro piuttosto acceso.

Da qui la critica di alcuni utenti ad Elenoire Ferruzzi. In molti, infatti, sono convinti che l'ex concorrente del GFVip 7 inventa flirt. Nel momento in cui non viene corrisposta, anziché accettare il "verdetto", Elenoire accuserebbe tutti gli uomini di non avere il coraggio di stare con una donna trans.