Oggi, giovedì 20 ottobre, andrà in onda la decima puntata del GF Vip. Al termine del daytime che precede la diretta di stasera, Alfonso Signorini ha dato alcune anticipazioni di quello che accadrà in studio. Marco Bellavia avrà un confronto con il gruppo nella casa, mentre Ginevra sarà messa faccia a faccia con Antonella dopo le frecciatine che si sono lanciate nei giorni scorsi. Antonino è nel mirino di molte vippone, tra cui la sposatissima Giaele che non nasconde di provare una grande attrazione fisica per il coinquilino.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con il GF Vip

La settima edizione del GF Vip è già giunta alla sua decima puntata. Giovedì 20 ottobre, infatti, Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento con il reality-show di Canale 5, quello che sarà ricordato per l'ospitata di Marco Bellavia.

L'anticipazione che sta impazzando in rete da alcuni giorni, è quella sull'imminente ritorno del mental coach davanti alle telecamere a qualche settimana di distanza dal suo ritiro.

Alla fine del daytime che è stato proposto ai telespettatori oggi pomeriggio, il presentatore ha confermato che Marco sarà protagonista della serata perché prima rilascerà un'intervista in studio e poi rientrerà nella casa per un confronto con gli ex compagni d'avventura.

I fan non vedono l'ora di assistere all'incontro tra Bellavia e Pamela Prati, che non nascondono l'interesse che provano l'uno per l'altro sin dal primo giorno di convivenza tra le mura di Cinecittà.

Triangoli amorosi e discussioni al GF Vip

Signorini, però, ha precisato che stasera non si parlerà soltanto di Marco Bellavia.

Nel corso della diretta del GF Vip del 20 ottobre, infatti, saranno affrontati molti argomenti, quasi tutti legati ai sentimenti e alle gelosie che stanno nascendo nella casa.

Ginevra Lamborghini è ancora risentita per le critiche che le ha rivolto Antonella dopo la scorsa puntata (Fiordelisi ha dato all'ex coinquilina della "gatta morta che fa di tutto per avere gli applausi del pubblico"), quindi tra poche ore avrà la possibilità di confrontarsi con lei.

Le due ragazze, poi, sono al centro di quello che potrebbe essere ribattezzato un "pentagono" amoroso: l'influencer napoletana fa coppia con Edoardo, ma non disdegna le attenzioni di Antonino, che a sua volta piace sia a Giaele che a Ginevra.

De Donà ha ammesso di fare molta fatica nel trattenersi con Spinalbese, per il quale prova una fortissima attrazione, nonostante sia sposata con l'americano Brad.

Alfonso cercherà di fare chiarezza su questa intricata situazione, soprattutto spiegando ai telespettatori "chi è interessato a chi" e quali coppie potrebbero formarsi nelle prossime settimane.

Attesa per il risultato del televoto al GF Vip

Durante la diretta del GF Vip del 20 ottobre, ci sarà anche un'eliminazione definitiva.

Il concorrente meno votato tra Antonino, Attilio, Alberto, Giaele, George e Cristina dovrà lasciare per sempre la casa.

Il gruppo, poi, sarà chiamato a fare delle nuove nomination (a rischio finiranno solo i vipponi che non otterranno l'immunità) e, salvo cambi di programma dell'ultima ora, il televoto che sarà aperto varrà per la scelta del preferito.

Attualmente è Nikita l'inquilina che i telespettatori apprezzano di più: la giovane ha preso il posto di Antonella (che lo è stata per due settimane consecutive) e continua ad acquisire consensi con i suoi comportamenti sempre leali e corretti.

Chi non convince la gente a casa, invece, è soprattutto Cristina Quaranta, che ogni giorno si rende protagonista di qualche scivolone che fa storcere il naso a chi guarda il programma.