Come ormai da tradizione, subito dopo la diretta del GF VIP i concorrenti tendono a discutere sulle nomination avvenute in puntata. E così, all'indomani della diretta del 13 ottobre, Antonella Fiordelisi ha vuotato il sacco, mostrandosi estremamente contrariata dal gesto di George Ciupilan. Quest'ultimo ha votato l'ex schermitrice, dando delle giustificazioni che non sono andate affatto giù alla diretta interessata che si è sfogata con Antonino Spinalbese. Anche l'ex di Belen ha avuto qualcosa da ridire sulle nomination ricevute, arrivando anche a scontrarsi con Edoardo Donnamaria.

I due ragazzi, mentre si trovavano in giardino, se le sono dette di santa ragione.

Grande Fratello Vip, il risentimento di Antonella Fiordelisi per la nomination ricevuta

Ad Antonella Fiordelisi non è chiaramente andata già la nomination ricevuta da George Ciupilan, ma a far storcere il naso all'ex schermitrice non è tanto la nomination stessa, quanto la motivazione del gieffino. George ha votato Antonella, rea di essersi comportata male nei confronti di Edoardo, facendolo soffrire. Parole che sono risultate fastidiose all'orecchio di Fiordelisi e che l'hanno mandata su tutte le furie. Antonino si è mostrato concorde con la ragazza salernitana, in quanto anche lui ha storto il naso davanti alla nomination ricevuta da Nikita e da Edoardo.

Nikita ha votato l'ex di Belen Rodriguez incolpandolo di prendersi cura della chioma di tutti i gieffini, tranne che della sua. Parole che Spinalbese non ha trovato giuste, in quanto ritiene di essersi sempre messo a disposizione per chiunque all'interno della casa più spiata d'Italia.

Wilma, che stava ascoltando la conversazione tra Antonino e Antonella, ha invitato i due gieffini a fare attenzione a chiunque nella Casa perché, a suo dire, 'ci sono i lupi'.

'Edoardo era geloso, poi adesso sta montando su questo film che non sta né in cielo né in terra' ha esclamato Antonino, dando corda all'ex sportiva salernitana. Quest'ultima ha ribadito che avrebbe di gran lunga preferito una maggiore onestà da parte di Edoardo.

Divampa la lite al GF VIP tra Antonino ed Edoardo: 'Ho speso tanto tempo a parlare con te'

Subito dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip, in giardino è imperversata la discussione, con Antonino Spinalbese a puntare il dito contro Edoardo Donnamaria, reo di averlo nominato sotto falsa motivazione, almeno a detta del parrucchiere. Tra i due ragazzi sono volati stracci, con Spinalbese che Donnamaria per il suo essere incoerente: 'Sei un quaquaraquà'.

Dal canto suo, Edoardo ha accusato il parrucchiere di aver reagito in maniera alquanto immatura. L'ex di Belen si è giustificato dicendo di sentirsi deluso poiché sembravano andare d'accordo: 'Ho speso tanto tempo a parlare con te'.

Spinalbese non si aspettava di venir pugnalato alle spalle da qualcuno che considerava amico. Cristina, che era presente, non ha potuto nascondere di essere rimasta interdetta, in quanto ritiene che Edoardo abbia un rapporto più profondo con Antonino che con gli altri inquilini.