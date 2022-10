Quella di lunedì 17 ottobre, non è stata una puntata del GF Vip facile per Antonino. Il concorrente è stato messo in mezzo più volte e quasi sempre per motivi "amorosi": Ginevra l'ha rimproverato per aver flirtato per finta con Antonella, Sonia l'ha tacciato di essere troppo pieno di sé e Alfonso gli ha detto che non esisterebbero le immagini del momento in cui sostiene che Edoardo gli avrebbe dato una spallata. Spinalbese, durante un momento di pausa, ha reagito sia contro il conduttore e che contro gli autori per aver volutamente omesso il video che dimostrerebbe le sue ragioni.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Durante la diretta del GF Vip del 17 ottobre, si è parlato a lungo di Antonino e del controverso rapporto che ha con Edoardo.

Alfonso ha messo a confronto i due concorrenti per cercare di fargli fare pace, ma non ci è riuscito.

Spinalbese ha chiuso l'amicizia con Donnamaria qualche giorno fa,quando sostiene avrebbe ricevuto una spallata in magazzino da parte del romano.

Il diretto interessato ha smentito categoricamente di aver spinto in modo volontario il coinquilino, anzi ha detto che se l'ha toccato da vicino è stato solo perché la stanza dove si trovavano è molto stretta ed erano in tanti lì per fare un cambio di batterie al microfono.

Il parrucchiere ha chiesto più volte la messa in onda del video che dimostrerebbe la sua versione dei fatti, ma Signorini l'ha gelato dicendogli che non esiste perché in quel punto della casa non ci sarebbero sempre le telecamere accese.

La replica del parrucchiere del GF Vip

Stando a quello che ha dichiarato Alfonso l'altra sera, le tantissime telecamere presenti nella casa non registrerebbero 24 ore su 24, tant'è che il momento in cui Antonino sostiene di essere stato spintonato da Edoardo non sarebbe stato ripreso.

Questa giustificazione suona un po' strana soprattutto se si pensa che l'obiettivo del GF Vip è proprio quello di mostrare ai telespettatori tutto quello che accade tra i concorrenti, a qualsiasi ora del giorno e grazie all'utilizzo della tecnologia.

Anche Spinalbese non ha creduto alla spiegazione di Signorini e, durante una pausa pubblicitaria della nona puntata, si è sfogato con Charlie.

In un filmato che sta facendo il giro della rete, si sente l'ex di Belen Rodriguez nervoso con gli addetti ai lavori per aver a suo dire "nascosto" le immagini che proverebbero la sua versione dei fatti, ovvero che Donnamaria gli avrebbe dato una spallata in magazzino.

I dubbi del pubblico del GF Vip

Mentre la diretta del GF Vip su Canale 5 era in pausa, Antonino si è sfogato con Charlie dicendogli: "So che dovrei stare zitto, ma sono nervoso perché sai che ha detto delle grandi cavolate".

"Le telecamere in magazzino ci sono eccome, davanti alla porta ce ne sono due", ha aggiunto il ligure in preda all'ira.

Spinalbese, dunque, è andato contro Alfonso dicendosi convinto del fatto che il video della presunta spallata di Edoardo esisterebbe (perché le telecamere in quella stanza della casa sono presenti, a differenza di quello che ha dichiarato Signorini) ma che in tanti lo starebbero volontariamente tenendo nascosto per non far fare una brutta figura al vippone romano.

Gnocchi ha dato ragione al coinquilino dicendo che anche secondo lui Donnamaria ha esagerato nel giudicarlo sia come uomo che come padre, ma l'ex di Belen è rimasto focalizzato sulla spinta che avrebbe ricevuto e che anche altri abitanti della casa avrebbero visto.

Antonino, poi, è stato criticato anche da Ginevra per aver flirtato per finta con Antonella: l'ereditiera ha preso le distanze dal suo caro amico, invitandolo a tornare in sé e a non fare giochetti.