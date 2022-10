Attilio Romita non ci sta al fatto che passino dei messaggi sbagliati, perciò spesso e volentieri se la prende con chi lavora per il GF Vip. L'altra sera, ad esempio, il giornalista ha criticato i montaggi che vengono fatti delle clip per le puntate in diretta: secondo l'uomo, verrebbero omessi dei particolari per favorire alcuni concorrenti come Charlie Gnocchi, col quale ha anche discusso animatamente prima di andare a dormire.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Gli spettatori del GF Vip stanno perdendo il conto delle volte in cui Attilio è stato censurato dalla regia.

Da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, infatti, il giornalista ha sparato a zero su chiunque, anche sugli addetti ai lavori e sul presentatore Signorini.

L'ultima critica in ordine di tempo, è quella che l'ex volto del Tg 1 ha rivolto a chi si occupa del montaggio dei video che vengono trasmessi durante le puntate in diretta.

Nel commentare un filmato dedicato a Giaele e al suo particolare rapporto col marito Brad, Romita ci ha tenuto a precisare che in quell'occasione è stato lui a fare alla ragazza le domande che l'hanno aiutata a sfogarsi, ma l'inquadratura è sempre stata fissa su De Donà o su Charlie, che avrebbe solamente assistito a quella conversazione.

La frecciatina alla produzione del GF Vip

"Io facevo le domande e loro mettono il primo piano di Charlie che aveva una maglia a righe. C'erano le vostre facce e non la mia, come se in quel colloquio non ci fossi stato", ha protestato Attilio l'altra sera.

Il giornalista ha criticato gli addetti ai lavori aggiungendo: "Questi giochetti nel montaggio delle clip li facevamo anche al telegiornale quando...".

La regia ha immediatamente cambiato inquadratura quando ci si è accorti che il concorrente del GF Vip stava per parlare di cosa accadeva nella redazione del Tg per il quale ha lavorato per tantissimi anni, magari svelando dei retroscena che i telespettatori non dovrebbero conoscere.

Insomma, Romita è stato nuovamente censurato per alcune dichiarazioni sopra le righe rivolte a chi si occupa della realizzazione dei filmati che vanno in onda durante le puntate del lunedì e del giovedì sera.

Lo scontro notturno al GF Vip

Poche ore dopo essere stato sorpreso dalle telecamere mentre criticava gli autori del GF Vip, Attilio si è reso protagonista di un altro momento degno di nota.

Come riportano i siti di Gossip il 20 ottobre, il giornalista ha avuto un'accesa discussione notturna con Charlie. I due, prima di andare a dormire, si sono rinfacciati alcune cose accadute nei giorni passati, come atteggiamenti un po' aggressivi e frecciatine reciproche sull'igiene personale.

Che tra i due concorrenti non corra buon sangue, lo si era capito anche da un altro attacco che Romita ha rivolto a chi lavora per il reality-show. Subito dopo la scorsa puntata, infatti, il volto del Tg 1 si è lamentato per il fatto che sarebbero sempre i soliti ad ottenere l'immunità dalle nomination.

"Appena vedono che uno dei loro è a rischio, gli danno l'immunità. E poi ci siamo noi che ci scanniamo come dei cretini", ha sbottato Attilio tra le mura di Cinecittà.

Nel supportare la propria teoria, il vippone ha preso in esempio la situazione di Charlie: "Se lui non avesse avuto l'immunità in quasi ogni puntata, sarebbe già fuori da qui. Ha fatto tante cavolate ma lo salvano sempre".

Oggi, giovedì 20 ottobre, ci sarà una nuova diretta del programma condotto da Alfonso Signorini e, oltre all'attesissimo ritorno di Marco Bellavia, dovrebbe esserci anche spazio per alcuni confronti tra gli inquilini più litigiosi di questa edizione.