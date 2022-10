Carolina Marconi perde le staffe nella casa del Grande Fratello Vip, e smaschera gli autori del reality show e Charlie Gnocchi. Nel corso delle ultime ore la concorrente ha dimostrato di avere moltissimi dubbi nei confronti del conduttore radiofonico, dopo aver visto che il suo compagno di gioco ha cambiato atteggiamento dopo essere stato convocato in confessionale.

Da qui la sfuriata di Carolina che, senza troppi mezzi termini, ha puntato il dito anche contro gli autori stessi del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Carolina smaschera Charlie Gnocchi al GF Vip e parla di 'finzione'

Nel dettaglio, Carolina Marconi nel corso delle ultime ore ha puntato il dito contro Charlie, dopo aver notato una serie di atteggiamenti strani da parte del concorrente, che proprio non le sono piaciuti.

Dopo essere stato in confessionale per un po' di tempo, Charlie pare che abbia cambiato atteggiamento nei confronti dei suoi compagni di gioco, tanto da dare il via a una serie di accese discussioni in casa che hanno fatto scattare il campanello d'allarme per Marconi.

"Entra nel confessionale e poi esce, discute con tutti, litiga con tutti perché vuole avere le clip" ha sbottato Carolina senza troppi giri di parole, mettendo così in discussione il comportamento di Charlie Gnocchi nella casa di Cinecittà.

'Non devi essere il loro burattino', Carolina sbotta contro gli autori del GF Vip (Video)

"Una persona è scoppiata dal nulla, a me sa di finzione" ha proseguito ancora Carolina, che sembra non credere nella buonafede del suo compagno di gioco e non si è fatta problemi a puntare il dito anche contro gli autori stessi del reality show di Canale 5.

"Stai facendo il gioco del Grande Fratello, ho sentito, sono andata lì e hai detto: che devo fare?" ha dichiarato Carolina riportando una conversazione tra Charlie e gli autori del reality show.

"Tu non devi essere il burattino del GF Vip, devi fare le cose che ti senti di fare" ha sbottato ancora Carolina, che ha così smascherato non solo Charlie, ma anche gli autori stessi del programma che a quanto pare avrebbero "indirizzato" Gnocchi sulla strada da seguire all'interno della casa per attirare l'attenzione.

Carolina: -“Stai facendo il gioco del grande fratello, ho sentito sono andata lì e hai detto 'che devo fare?' tu non devi essere il burattino del grande fratello, devi fare le cose che ti senti di fare”



CAROLINA SMERDANDO CHARLIE E GLI AUTORI, URLO MALE #GFvip pic.twitter.com/ZTmutsqsY6 — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 11, 2022

Charlie Gnocchi a rischio eliminazione nella puntata del GF Vip di giovedì 13 ottobre

Insomma un clima particolarmente teso all'interno dell'abitazione di Cinecittà, a poche ore dalla nuova puntata serale in programma questo giovedì 13 ottobre su Canale 5.

Tra l'altro Charlie Gnocchi è tra i concorrenti a rischio eliminazione di questa settimana: il comico si trova al televoto insieme a Gegia, Giaele, Attilio e Nikita e uno di loro, questa volta, dovrà uscire definitivamente dal programma.