Daniele Dal Moro è stato protagonista della decima puntata del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, infatti, è finito nel mirino del conduttore e dell'opinionista Sonia per la sua poca incisività nelle dinamiche del gioco. Scosso per le tante critiche che ha ricevuto in diretta, l'ex tronista non ha escluso che potrebbe seguire il consiglio di Bruganelli e lasciare la casa. Elenoire, intanto, ha puntato il giovane e ha trovato in Giaele un'alleata.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Alfonso Signorini l'ha definito un "paralume" e Sonia Bruganelli l'ha invitato a riflettere sull'eventualità di abbandonare il gioco, se pensa che quello che sta dando è il suo massimo.

Insomma, Daniele è stato preso di mira da più parti e il tutto mentre su Canale 5 era in corso la diretta in prime time diretta del GF Vip.

Dopo aver cercato di ribattere al presentatore durante il momento nomination, Dal Moro si è sfogato con i compagni al termine della puntata, quando ha ribadito che non cambierà atteggiamento nonostante le mille critiche che ha ricevuto.

"Magari seguirò il consiglio di Sonia ed esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente", ha esordito il ragazzo.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato di essere alla sua seconda partecipazione al reality Mediaset, quindi sa benissimo come muoversi e come comportarsi per far emergere la parte migliore del suo carattere.

L'affondo al padrone di casa del GF Vip

"Non prescindo dai miei valori [...] A livello personale ho detto cose mai dette, se creare dinamiche significa far star male Elenoire, dare un limone a Nikita o litigare con persone che hanno trentacinque anni più di me, io questo non lo faccio. Te lo dico col cuore", ha detto Daniele alla fine della puntata del GF Vip del 20 ottobre.

Il concorrente ha risposto a tono sia ad Alfonso Signorini, che gli ha dato anche del "depresso" in confessionale, che a Sonia Bruganelli che l'ha spronato a prendere in considerazione l'idea di abbandonare la casa se il contributo che può dare al gioco è quello di queste prime quattro settimane.

"Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio.

Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto" ha sbottato Dal Moro prima di far sapere che si è raccontato tanto con gli autori e con i compagni, ma nulla di tutto ciò è mai andato in onda.

"Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta. Ma per me è più importante la faccia e l’onore di fare il pagliaccio" ha concluso il vippone prima di anticipare che avrebbe fatto una sfuriata anche in confessionale.

Il consiglio amoroso di Giaele al GF Vip

Daniele sta riflettendo sulla possibilità di abbandonare il GF Vip, perché non intende "sottostare" ai suggerimenti che gli sono stati dati in diretta su cosa dovrebbe fare per essere un protagonista.

All'interno della casa, in realtà, Dal Moro è molto benvoluto, tant'è che anche figura sempre tra gli immuni scelti dal gruppo.

Ad avere un occhio di riguardo per il giovane è soprattutto Elenoire che, accantonato l'amore impossibile per Luca Salatino, ha puntato il tronista.

A supportare Ferruzzi nel lento avvicinamento al coinquilino è stata Giaele, che l'altra notte ha confermato di essersi accorta anche lei di un particolare trasporto del ragazzo.

"Si vede che anche lui è preso. Da come scherzavate l'ho capito. Poi se un uomo punzecchia, c'è qualcosa sotto" ha detto De Donà rendendo particolarmente felice la bionda vippona.

"Meno male che me lo dici, per gli altri non è mai vero niente e sono io che invento le cose" ha chiosato la star del web al termine della chiacchierata notturna che ha avuto con la giovane influencer.