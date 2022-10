I nervi sono ancora tesissimi nella casa del GF Vip. Quando mancano poche ore ad una nuova puntata, Edoardo ha cercato di chiarire con Antonino sui tanti scontri che hanno avuto nei giorni scorsi. L'ex di Belen ha perso le staffe e rifiutato qualsiasi tipo di confronto, anche perché resta convinto del fatto che Donnamaria gli avrebbe dato una spallata in magazzino, e l'assenza di un video a conferma della sua versione, lo sta facendo arrabbiare ancora di più.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Oggi, giovedì 20 ottobre, Alfonso Signorini condurrà la decima puntata del GF Vip 7 e tra i temi della serata, non dovrebbe mancare il litigioso rapporto tra Antonino ed Edoardo.

Già lunedì scorso, infatti, i due sono stati messi a confronto dopo una settimana passata a discutere e a punzecchiarsi.

Il rapporto si è rotto definitivamente, però, quando il romano avrebbe fatto un gesto che Spinalbese non ha proprio digerito.

Per giorni, infatti, il ligure si è lamentato di aver ricevuto una spallata da Donnamaria in magazzino e ha chiesto la messa in onda del video che confermerebbe la sua versione dei fatti.

Durante la scorsa diretta, però, il presentatore ha informato l'ex di Belen che non esisterebbe un filmato in cui si vede il coinquilino spintonarlo volutamente: il motivo sarebbe che le telecamere della casa non riprenderebbero tutto quello che accade in ogni momento della giornata.

La furia del parrucchiere al GF Vip

Antonino non ha mai accettato la giustificazione di Signorini su questa vicenda, anzi se ne è lamentato a voce alta durante una pausa pubblicitaria.

"Io non sono scemo, so benissimo che lì ci sono almeno due telecamere. Una è davanti alla porta, quindi ha detto una grande ca...", ha sbottato il parrucchiere nel corso della precedente puntata del GF Vip.

L'altra sera, però, i telespettatori della diretta su Mediaset Extra hanno assistito ad un tentativo di pace da parte di Edoardo, che ha raggiunto Spinalbese in camera da letto per ribadirgli che non ha mai avuto intenzione né di fargli del male fisico né di criticarlo come padre.

Il ligure, però, non ha voluto sentire ragioni e ha nuovamente sbottato: "Io non voglio parlare con te, sei finto.

Mi hai nominato quando passavi tutte le giornate con me".

"Mi hai dato una spallata ma dicono che non esiste il video perché la telecamere non l'hanno visto. Io e te sappiamo com'è la realtà, sei un bugiardo", ha proseguito l'ex di Belen nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 20 ottobre.

Attesa per il nome dell'eliminato del GF Vip

"Sembro un imbecille che dice una cosa che nessuno ha visto, ma tu sai come sono andate le cose", ha concluso Antonino prima di lasciare la stanza respingendo il tentativo di pace di Edoardo.

I due, poi, si sono sfogati separatamente con Giaele e nessuno sembra pronto a fare dei passi indietro.

Stasera, giovedì 20 ottobre, il rapporto ormai incrinato tra Spinalbese e Donnamaria potrebbe essere uno dei tanti argomenti che affronterà Signorini, anche perché il parrucchiere è al televoto e rischia l'eliminazione definitiva dal programma.

Il concorrente che riceverà meno voti dalla gente tra Antonino, Cristina, Giaele, Attilio, George e Alberto dovrà lasciare per sempre il gioco: stando ai risultati dei sondaggi indetti online, la principale candidata all'uscita è l'ex velina Quaranta.

I telespettatori, inoltre, tra poche ore assisteranno anche al ritorno di Marco Bellavia davanti alle telecamere: l'ex vippone avrà prima un confronto in studio col presentatore e poi dovrebbe rientrerare nella casa di Cinecittà per un attesissimo faccia a faccia con il gruppo.