Elenoire Ferruzzi continua a lamentarsi delle scelte della produzione del GF Vip. Dopo aver protestato per come è stato affrontato l'argomento del suo "amore non corrisposto" per Luca Salatino, la concorrente ha storto il naso di fronte ai provvedimenti che sono stati presi sul "caso Bellavia". La star del web ha sottolineato che anche altri vipponi avrebbero detto cose molto gravi contro Marco, e a darle ragione è un servizio di Striscia la Notizia sulle frasi poco carine che hanno pronunciato Charlie, Gegia, Wilma, Cristina e Carolina.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Continuano a far discutere le punizioni che gli autori del GF Vip hanno pensato per quello che è stato ribattezzato il "branco", quel gruppo di concorrenti che se l'è presa con Marco Bellavia non comprendendo il suo malessere interiore.

A qualche giorno di distanza dalla puntata in cui Ginevra è stata squalificata e Giovanni è stato eliminato al televoto, Elenoire ha voluto mettere in chiaro che ci sarebbero anche altri vipponi nella lista di chi ha offeso il mental coach in un momento di difficoltà.

"Anche altri hanno detto cose contro Marco, ma hanno preso solo le nostre", ha tuonato Ferruzzi tra le mura di Cinecittà.

La star del web si è lamentata perché nel mirino del conduttore sono finiti soltanto lei, Ciacci, Lamborghini, Gegia e Rossetti, quando in realtà la lista degli inquilini poco sensibili con Bellavia sarebbe molto più lunga.

L'indagine di Striscia sul GF Vip

Elenoire non ha fatto i nomi dei concorrenti del GF Vip che se la sarebbero passata liscia pur avendo detto cose gravi contro Marco, ma a farlo al suo posto ci ha pensato un servizio di Striscia la Notizia che è andato in onda il 5 ottobre.

Il tg satirico ha indagato sulle tante affermazioni sopra le righe che i vipponi hanno fatto su Bellavia, ed è venuto fuori che a dire cose molto pesanti sono stati anche Charlie, Cristina, Carolina e Wilma.

Questi quattro protagonisti della nuova edizione del reality Mediaset, però, non hanno subito conseguenze per il loro comportamento, anzi Gnocchi si è addirittura esposto per dirsi vicino a Marco, che è un suo amico storico.

Ferruzzi, dunque, non ha tutti i torti quando si lamenta del diverso trattamento che gli addetti ai lavori hanno adottato nei confronti del gruppo: alcuni sono stati messi alla gogna giustamente, mentre altri sono stati "graziati" non si sa bene per quale motivo.

La richiesta di lasciare il GF Vip

Elenoire non apprezza affatto la piega che sta prendendo quest'edizione del GF Vip, tant'è che nei giorni scorsi ha fatto sapere che sta seriamente pensando di abbandonare il gioco per tornare alla sua vita.

La star del web ha chiarito che l'esperienza nella casa non le cambierebbe molto, anche perché sostiene di non aver bisogno di soldi e di vivere benissimo con il suo lavoro.

Ferruzzi, dunque, è nell'elenco dei tanti concorrenti di quest'anno che hanno minacciato di ritrarsi a poco più di due settimane dal via.

Se Marco Bellavia e Sara Manfuso hanno davvero interrotto l'avventura tra le mura di Cinecittà (l'opinionista politica ha lasciato il programma proprio ieri, 5 ottobre), altri non hanno ancora fatto questo passo e per ora le loro restano solo idee campate in aria.

Si dice che gli autori avrebbero cercato di trattenere in tutti i modi la vippona che è andata via nelle scorse ore, ma la decisione era ormai presa da giorni e ad influire sono stati anche i tanti attacchi che Sonia Brugnelli le ha fatto in diretta sia sul rapporto Elenoire-Luca che su come ha affrontato le fragilità di Marco, non esponendosi mai in prima persona forse per paura di essere giudicata dal gruppo.