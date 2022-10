Sono parole molto forti quelle che Ginevra Lamborghini ha usato nei confronti di un compagno d'avventura. La notte scorsa, infatti, nella casa del GF Vip si è assistito ad un duro attacco della giovane ereditiera verso Marco Bellavia, secondo lei troppo fisico e fastidioso. La vippona si è augurata che il coinquilino venga eliminato lunedì sera ma, se così non dovesse essere, lei è pronta a continuare a vessarlo davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Ormai Marco sembra essere diventato il bersaglio preferito della maggior parte dei concorrenti del GF Vip 7.

L'ultima in ordine di tempo ad essersi scagliata contro Bellavia, è Ginevra. Parlando con altri abitanti della casa, la ragazza ha palesato il pensiero fortemente negativo che ha dell'ex conduttore di Bim Bum Bam, arrivando ad accusarlo un qualcosa di molto grave come averle messo le mani addosso inappropriatamente, ma mancano conferme, anche dagli altri inquilini che non hanno notato movimenti strani o offensivi.

"Spero che lui esca perché non lo sopporto", ha esordito Lamborghini nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 1° ottobre.

La vippona ha aggiunto che lei continuerà a non considerarlo, anche se molti suo atteggiamenti la infastidiscono parecchio.

"Fa battute di m..., non mi piace né come parla né come cammina quel tappone che non è altro", ha proseguito la ragazza davanti alle telecamere del reality di Canale 5.

La riflessione che indigna il pubblico del GF Vip

Dopo aver fatto l'elenco dei comportamenti di Marco che non le vanno a genio, Ginevra ha informato i compagni d'avventura che il coinquilino avrebbe allungato le mani con lei in più occasioni.

Vedendo le facce perplesse e preoccupate di Cristina, Antonino e Carolina, la ragazza ha spiegato: "Sì ragazzi, mi ha toccata.

L'ha fatto pure oggi".

"Ovvio che non mi ha strizzata sul davanti, però ha sbagliato. Mi ha toccata sul fianco e sulla guancia", ha proseguito Lamborghini nella sua invettiva contro Bellavia.

Nel rispondere a chi come Antonella Fiordelisi in questi giorni ha preso le parti del vippone dicendo che sta vivendo un forte disagio personale e quindi andrebbe ascoltato e capito, Ginevra ha detto: "Per me merita di essere bullizzato, poverino un cavolo".

Il televoto a tre del GF Vip

Le confessioni che ha fatto Ginevra sulla troppa confidenza fisica che Marco si prenderebbe nei suoi confronti, ha scatenato la reazione del pubblico del GF Vip, che si è schierato quasi in massa con il bistrattato concorrente.

"Lui potrà essere pure fisico, ma lì dentro c'è gente molto più disinibita. La frase di lei è di una bassezza e di uno squallore unici. Per me andrebbe squalificata, vergogna", ha tuonato un'utente di Twitter dopo aver ascoltato quello che Lamborghini ha detto di Bellavia davanti alle telecamere.

Sono tanti i telespettatori che pensano che i vipponi stiano esagerando con il coinquilino, soprattutto perché sembrano non comprendere il disagio che sta vivendo, quel malessere che fuori tutti hanno captato, a partire dal conduttore.

Alfonso Signorini si è esposto per precisare che un team di psicologi si occuperà della situazione di Marco, la analizzerà nei dettagli e poi stabilirà se il percorso tra le mura di Cinecittà è ciò di cui ha più bisogno al momento oppure se è meglio farlo uscire.

Tra gli abitanti della casa che si sono mostrati più sensibili ed empatici con Bellavia, ci sono i giovani Luca e Antonella: Salatino si è scagliato contro chiunque abbia offeso o deriso il compagno di viaggio, mentre Fiordelisi è stata una delle poche ad avvicinarsi a lui e ad ascoltare i racconti sulle paure che ha, le stesse che vorrebbe affrontare e superare grazie all'esperienza nel programma.