Mancano poche ore alla quinta puntata del GF Vip 7. La diretta del 3 ottobre dovrebbe essere quasi interamente dedicata al "caso Bellavia": dall'abbandono di Marco all'analisi dei comportamenti sbagliati che hanno avuto i suoi compagni di viaggio. L'opinionista Bazzani ha fatto sapere che Alfonso Signorini sarebbe pronto a mandare via almeno cinque vipponi, ma l'ultima parola spetterebbe ai vertici Mediaset.

Aggiornamenti sulla diretta del GF Vip

Stasera, lunedì 3 ottobre, andrà in onda una nuova attesissima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini, infatti, sta per condurre una diretta "infuocata" del reality Mediaset, la prima da quando Marco Bellavia ha abbandonato la casa tra il malcontento generale dei telespettatori.

Da giorni si parla di possibili provvedimenti disciplinari nei confronti di quei concorrenti che hanno offeso e schernito l'ormai ex compagno d'avventura in evidente difficoltà, soprattutto di importanti punizioni in arrivo verso quello che la gente ha ribattezzato il "branco".

Anche i vipponi si aspettano che accadrà qualcosa di serio, anche perché le urla che sono arrivate da fuori li hanno informati del fatto che sono quasi tutti dalla parte di Marco e contro coloro che lo hanno preso in giro quando stava male tra le mura di Cinecittà.

I rumor sul prossimo appuntamento col GF Vip

A distanza di poche ore dall'inizio della diretta del GF Vip, ancora non si conosce la decisione della produzione sul caso che da giorni è sulla bocca di tutti: in moltissimi chiedono la squalifica di un bel po' di concorrenti, ma gli addetti ai lavori non si espongono e aspettano di comunicare tutto in puntata.

L'opinionista Viviana Bazzani, però, sui social network ha fatto sapere di aver visionato la scaletta del quinto appuntamento del reality-show e si è detta certa che i provvedimenti saranno presi quasi certamente. "La decisione sulla questione del bullismo non è solo di Signorini o degli autori. Anche Endemol e i vertici Mediaset diranno la loro", ha raccontato l'esperta di programmi tv su Tik Tok.

La voce che sta circolando sul web nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre, dunque, sostiene che quei vipponi che non hanno compreso la fragilità di Marco, anzi l'hanno schernita e offesa, dovrebbero essere puniti in modo netto e inappellabile.

Attesa per la decisione del GF Vip

"Alfonso vuole cacciare via cinque persone", ha aggiunto Bazzani nello sfogo social che tanti siti di Gossip hanno ripreso a poche ore dalla diretta del GF Vip.

L'opinionista ha anche sottolineato che sarebbe la prima volta nella storia del reality che ben cinque concorrenti vengono espulsi contemporaneamente e per lo stesso motivo, ovvero aver usato parole inappropriate e aver mostrato zero empatia verso una persona in difficoltà.

Nel mirino del conduttore e degli addetti ai lavori, dunque, ci sarebbero: Giovanni Ciacci, Gegia, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini e Charlie Gnocchi. Si parla anche di Carolina Marconi.

Sono questi i vipponi che si sono distinti in negativo nel "caso Bellavia": qualcuno ha dato a Marco del "pazzo", qualcun altro ha gioito per il suo abbandono dicendo "finalmente ce lo siamo levati dai c...", altri ancora gli hanno suggerito di farsi curare alla neurodeliri.

Nel promo che è andato in onda al termine del daytime del 3 ottobre, il presentatore ha anticipato che in puntata si parlerà a lungo di quello che è successo nel weekend in casa, soprattutto degli atteggiamenti di quei concorrenti che hanno lasciato senza parole un po' tutti. Signorini non ha precisato se saranno presi provvedimenti disciplinari, il tutto è rimandato all'appuntamento di stasera.