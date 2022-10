Tensioni nella notte dopo la puntata serale del GF Vip. Al centro dell'attenzione è finito Attilio Romita che, dopo l'esito delle votazioni di questa settimana, non si è fatto problemi a sbottare e a smascherare quello che sarebbe il gioco fatto dagli autori per le nomination.

Occhi puntati anche su Antonella Fiordelisi che, dopo lo scontro in diretta tv con Ginevra Lamborghini, non si è fatta problemi a sbottare e puntare il dito contro l'ormai ex concorrente del reality show di Canale 5.

Dopo la puntata del GF Vip, Attilio sbotta e smaschera gli autori

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del GF Vip del 17 ottobre, condotta da Alfonso Signorini non sono mancate le tensioni tra i concorrenti che stanno portando avanti questa esperienza all'interno della casa di Cinecittà.

Al centro dell'attenzione è finito in primis Attilio Romita che, nel cuore della notte, non si è fatto problemi a smascherare quella che secondo lui sarebbe la strategia degli autori per le votazioni da fare nel corso delle puntate in prime time.

"Li mettono tutti con l'immunità, ogni volta li coprono. Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, gli mettono l'immunità e noi ci dobbiamo scannare", ha sbottato Attilio che a quanto pare non ha gradito minimamente la scelta degli autori di regalare l'immunità ad alcuni dei concorrenti.

I dubbi di Attilio sulle votazioni e punta il dito contro gli autori del Grande Fratello Vip

Stando alle parole del giornalista, dietro questa "scelta" ci sarebbe una strategia ben precisa, dato che le persone immuni dalle votazioni sarebbero i "preferiti" degli autori.

E poi ancora, al termine della puntata serale del GF Vip di lunedì,17 ottobre, anche Antonella Fiordelisi ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ginevra che, in diretta, l'ha duramente attaccata dandole della "gatta morta".

Nella notte Antonella si scaglia contro Ginevra Lamborghini dopo la puntata serale del GF Vip

Antonella non ha per niente gradito l'attacco dell'ex gieffina, tanto da accusarla di essere sempre stata incoerente e di essersi schierata contro Antonino Spinalbese solo per ricevere in cambio gli applausi del pubblico presente in studio.

"Tutti attaccavano Antonino e l'ha fatto anche lei per gli applausi. Cara Ginevra hai giocato sempre ed eri fidanzata", ha sbottato Antonella al termine della puntata del GF Vip.

Insomma Fiordelisi sembra avere davvero il "dente avvelenato" nei confronti di Lamborghini e, a questo punto, non si esclude che nel corso di una delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip possa esserci un nuovo confronto tra le due gieffine.