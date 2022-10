Marco Bellavia non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 7: l'ex volto del programma per bambini Bim Bum Bam ha scelto nella giornata di oggi, sabato 1 ottobre di oltrepassare la famosa porta rossa e uscire dal gioco. Da qualche giorno, Marco cercava di confrontarsi con i suoi coinquilini affermando di vivere in un equilibrio precario senza nascondere il suoi malessere psichico. Le sue richieste di aiuto non ha sortito alcuna reazione negli altri concorrenti che anzi in in più di un'occasione sono parsi infastiditi dal modo di fare di Bellavia.

Una situazione, quella precedentemente illustrata, che ha infastidito non poco i fan sul web che dopo la notizia dell'abbandono si sono schierati in maniera compatta dalla parte di Marco.

Il percorso di Marco al GF Vip 7

L'esperienza di Marco all'interno della casa del Grande Fratello Vip sembrava essere iniziata con il piede giusto. Con un modo di fare forse a tratti un po' bambinesco e con un senso dell'umorismo spiccato, Bellavia ha cercato di integrarsi con gli altri concorrenti arrivando a sviluppare in pochissimo tempo un interesse nei confronti di Pamela Prati. Nelle prime dirette, Alfonso Signorini aveva anche affrontato il tema di questa amicizia speciale che stava sbocciando tra i due Vipponi, anche se gli altri inquilini non ci credevano poi troppo.

Col passare dei giorni, però, lo stato d'animo di Marco è visibilmente cambiato. Immediatamente, a modo suo, Bellavia ha cercato di dare l'allarme ai suoi compagni di viaggio. L'ex volto di Bim Bum Bam infatti ha cercato di comunicare il suo grande malessere, affrontando il tema della salute mentale. Non solo Marco non è stato ascoltato ma è stato anche deriso dal gruppo, che lo ha messo all'angolo, fino a quando Marco ha preso la decisione definitiva di uscire.

E che qualcosa non andasse in casa si era capito dalla diretta di questa mattina visto che la regia ha inquadrato la stanza in cui i concorrenti ancora dormivano senza mostrare i dialoghi degli altri. Solo dopo l'uscita di Bellavia, la regia ha 'acceso' le telecamere su tutti: dai discorsi è trapelato che Marco avrebbe passato tutta la notte piangendo.

L'indignazione del web

Il web immediatamente ha dato il via ad un rivolta. Infatti, già durante la diretta del GF Vip di giovedì scorso gli internauti avevano fortemente criticato la scelta di Signorini di non affrontare minimamente il tema della sofferenza di Marco, ma ora le cose sono molto peggiorate con la sua uscita definitiva dal reality. 'Vergogna', 'Siete pagliacci': questo è il tenore dei commenti che circolano nelle ultime ore. Secondo molti, addirittura, Marco sarebbe stato convinto dagli autori a lasciare il gioco.

Come riuscirà Signorini a placare gli animi dei telespettatori che sembrano pronti a fare guerra anche a costo di scomodare gli sponsor del programma? Per scoprirlo non resta che attendere la diretta del prossimo lunedì.