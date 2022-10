Giaele cede alla passione con Antonino nella casa del GF Vip. Le ultime ore sono state particolarmente bollenti all'interno dell'abitazione di Cinecittà, dove c'è stato un momento di intimità che ha visto coinvolti i due giovani.

Giaele si è lasciata andare con l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, un dettaglio non è passato affatto inosservato. I fan del reality show, infatti, hanno notato che Giaele questa volta è riuscita a "incastrare" Antonino, tenendo sempre le mani ben in vista durante il momento di passione sotto le coperte.

Si accende la passione tra Giaele e Antonino al GF Vip

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip l'alchimia tra Giaele e Antonino continua ad essere molto forte e proprio nel corso delle ultime ore, tra i due si è accesa la fiamma della passione in casa.

Dopo un timido avvicinamento iniziale, complice anche il fatto che Giaele abbia un marito che la sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà, i due si sono lasciati andare alla passione.

Giaele e l'ex fidanzato di Belen si sono appartati sotto le coperte e hanno vissuto così questo momento di intimità, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere e degli altri concorrenti che popolano la casa più spiata d'Italia.

Giaele in intimità con Antonino al GF Vip, ma lo incastra

Un momento che non è passato inosservato agli occhi dei fan e spettatori social del reality show, così come non è passato inosservato un dettaglio particolare riguardante Giaele.

Sebbene la donna si sia lasciata andare alla passione con Antonino, ha tenuto sempre le mani bene in vista fuori dalle coperte: un dettaglio non di poco conto, visto che dalle immagino diffuse anche sul sito ufficiale del GF Vip, si notano chiaramente dei "movimenti particolari" sotto le coperte.

Tuttavia, per evitare fraintendimenti, Giaele ha scelto di tenere le mani in vista fuori dalle coperte e in tal modo ha sostanzialmente "incastrato" Antonino che, nel corso di queste settimane, ha sempre sostenuto che fosse la ragazza ad avvicinarsi a lui e non il contrario.

I fan del GF Vip esaltano Giaele

Un dettaglio che ha fatto discutere i fan social del Grande Fratello Vip, i quali hanno evidenziato la "genialità" di Giaele che in questo modo si sarebbe presa la sua rivincita su Antonino.

"La grandissima miliardaria con entrambe le mani fuori dalle coperte. Quella donna è geniale, io mi inchino", ha scritto un fan del reality show.

Non sono mancate neppure le critiche nei confronti di Giaele e in tanti in questo momento si chiedono quale sarà la reazione del marito dopo aver visto le immagini della moglie in intimità con Antonino.