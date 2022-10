Al GFVip 7 i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere installate in vari punti della Casa. Nella giornata di mercoledì 5 ottobre, però, è accaduto qualcosa di insolito. Dalle 13:55 circa, i telespettatori di Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) non sono riusciti a seguire i propri beniamini. Sul web, alcuni utenti hanno ipotizzato che sia successo qualcosa all'interno della Casa.

Che cos'è successo?

Dall'ora di pranzo al tardo pomeriggio, su Mediaset Extra è stato mandato il "rewind".

Dunque, i fedelissimi della diretta h24 non hanno potuto seguire i loro concorrenti preferiti.

Fanpage ha contattato la redazione del GFVip 7 che ha assicurato che si è trattato di un problema tecnico.

Al momento non è chiaro cosa sia realmente accaduto all'interno della Casa, ma le telecamere sono tornate in funzione solamente nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre. Gli stessi autori sui canali ufficiali del programma hanno avvertito che stavano lavorando per risolvere il problema.

Le ipotesi del web

Nonostante gli autori abbiano rassicurato che si è trattato di un problema tecnico, sul web moltissimi telespettatori hanno formulato delle ipotesi.

Tra i vari utenti, c'è chi ha pensato al "caso Bellavia". Secondo alcuni utenti, i concorrenti sarebbero stati messi al corrente di quanto sta accadendo lontano dai riflettori della Casa più spiata d'Italia: il Codacons ha deciso di denunciare i concorrenti e il programma, l'ordine degli psicologici ha aperto un'istruttoria per decidere se radiare o meno Gegia dall'albo degli psicologi, alcuni sponsor hanno deciso di interrompere il contratto.

Tra le persone che hanno espresso un opinione sull'accaduto, c'è anche chi ha ipotizzato che all'interno della Casa ci sia stato un forte litigio tra concorrenti tanto da arrivare quasi alle mani. Infine, c'è chi ha sostenuto che la regia abbia voluto censurare di proposito Sara Manfuso che in serata ha comunicato l'abbandono del programma.

Come stanno le cose?

Al momento le ipotesi formulate sul web rimangono tali. La regia del GFVip 7 ha ribadito che si è trattato di un problema tecnico. D'altronde anche in passato, è capitato che la diretta su Mediaset Extra si interrompesse per qualche ora.

Per esempio, nel GFVip 5 gli autori erano stati costretti a mandare i concorrenti in una stanza per permettere a dei tecnici di riparare un otturazione al bagno.

Non è escluso che Signorini nella sesta puntata del GFVip 7, in onda giovedì 6 ottobre su Canale 5 dalle 21:30 circa, non decida di fare chiarezza sui momenti in cui non era possibile seguire i concorrenti "reclusi" nella Casa.