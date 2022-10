Cristina Quaranta ha minacciato di abbandonare il GFVip 7: la concorrente ha confidato di non continuare il gioco se Antonino Spinalbese venisse eliminato al televoto contro Nikita Pelizon e Giaele De Donà. A tal proposito, Quaranta ha fornito un dettaglio sul suo contratto: Cristina ha spiegato che continuerebbe a guadagnare lo stesso andando in puntata.

Quaranta minaccia di abbandonare il gioco

Domenica 16 ottobre, Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi si sono ritrovati a parlare della nona puntata.

Spinalbese si è augurato di essere eliminato dal gioco.

A quel punto Cristina Quaranta ha minacciato di abbandonare il GFVip 7 se il suo compagno d'avventura dovesse uscire sconfitto: "L'ho già detto al confessionale".

Elenoire ha fatto presente che i concorrenti che si ritirano dal gioco spesso devono pagare una penale. Dunque, la concorrente ha invitato Quaranta a valutare meglio ogni tipo di decisione.

Il retroscena sul contratto

Cristina Quarana ha affermato: "Io qui ci sto solo per i soldi non per altro". A tal proposito, la diretta interessata ha replicato a Ferruzzi spiegando un retroscena legato al suo contratto: "Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio". Davanti allo sguardo perplesso di Elenoire, Cristina ha confidato che nel suo contratto non c'è una notevole differenza di comprenso tra le settimane all'interno della Casa del GFVip 7 e la partecipazione in studio durante la messa in onda del Reality Show.

Al contrario, Elenoire Ferruzzi ha ammesso che non potrebbe mai ritirarsi dal gioco poiché nel suo caso la diparità di compenso è netta: "Nel mio c'è differenza, eccome".

Il commento di alcuni telespettatori

La conversazione tra Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi non è passata inosservata ai telespettatori della diretta di Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

Su Twitter, alcuni utenti non hanno gradito le esternazioni di Cristina: "Uscite pure". Un altro telespettatore ha ironizzato: "Prego, vi accompagno alla porta rossa". Un utente si è domandato perché Cristina sia disposta ad abbandonare il gioco se Antonino dovesse essere eliminato dal televoto: "Addirittura?". A detta di un telespettatore, i concorrenti del GFVip 7 avrebbero fatto delle osservazioni poco sensato visto che si trovano nella Casa di Cinecittà solamente da un mese.

Tra i vari commenti, c'è anche chi si è detto stupito sul fatto che i concorrenti vengano pagati anche per assistere alle puntate dallo studio: "Cioè li pagano per stare seduti?" Infine, un utente ha sottolineato che non si dovrebbe mai snobbare un lavoro ben retribuito.