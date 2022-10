Il matrimonio libero di Giaele De Donà con Brad continua a spaccare l'opinione pubblica. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Emy Buono ha espresso il suo punto di vista sulle nozze dell'attuale concorrente del GFVip 7. Secondo quanto riportato dall'amica di Giaele, il matrimonio esiste ma i due coniugi non avrebbe mai convissuto insieme dopo il fatidico "sì".

La versione di Emy Buono

Nella clip di presentazione, Giaele ha spiegato di avere un matrimonio non tradizionale: lei e il marito vivono insieme solamente sei mesi all'anno mentre i restanti sei ognuno fa le proprie esperienze.

In un'intervista un'amica della concorrente del GFVip 7 ha fornito ulteriori dettagli sulle nozze: Emy Buono ha precisato che Giaele e Brad si sono sposati realmente, festeggiando sia a Jesolo che in Messico. Tuttavia, Buono ha riferito un retroscena legato al post-nozze: "La convivenza dopo il matrimonio non c'è mai stata: lei vive a Milano, lui a Los Angeles". Secondo l'amica di Giaele, la situazione sarebbe paradossale anche perché in questi giorni Brad si troverebbe a Parigi ma non starebbe seguendo il GFVip 7. A tal proposito la diretta interessata ha ribadito che Giaele e Brad fanno quello che vogliono e si sentono pochissimo.

Emy Buono ha anche parlato di un feeling particolare con la influencer, ma se dovesse scegliere sicuramente Giaele opterebbe per i soldi di Brad: "Ama la bella vita".

In merito al mestiere del marito di Giaele, Emy ha sollevato dubbi: "A noi ha detto che collabora con politici americani e vende aerei ai militari".

Le parole di un'altra amica

Il settimanale Chi ha interepellato un'altra amica di Giaele De Donà.

Miriana ha ripreso le parole di Emy Buono e ha confermato che Giaele e Brad hanno un rapporto aperto.

A detta della ragazza, il matrimonio non tradizionale non sta stretto a nessuno dei due coniugi, a differenza di quanto sia stato raccontato al GFVip 7.

A quel punto Buono ha ripeso la parola e ha raccontato di un flirt tra la 23enne veneta e Sergio Perez: pare che l'estate scorsa sia accaduto l'impensanbile perché Giaele è sposata mentre il pilota è fidanzato.

Il fratello di Giaele

Matthias, fratello di Giaele De Donà, ha confidato di aver vissuto quattro mesi in America durante il periodo di lockdown.

Il fratello della gieffina è spesso in contatto con il cognato Brad e lo ha descritto come un uomo molto riservato. Per via del lavoro impegnativo che svolge, il marito di Giaele preferisce restare lontano dai riflettori: il giovane ha confermato che il cognato lavora con persone di un certo spessore e commercia aerei.

In merito al matrimonio non tradizionale, il congiunto di Giaele ha affemato: "Hanno un rapporto aperto, ma non crediate che sia superficiale". Infine, il diretto interessato ha spiegato che Brad potrebbe non avere apprezzato le dichiarazioni della moglie sui punti fermi del matrimonio.