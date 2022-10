Lunedì 3 ottobre, Giovanni Ciacci è stato eliminato dal GFVip7 a causa di un televoto-flash. In seguito all'uscita del costumista toscano, sui social molti utenti hanno esultato. Tra questi c'è stata anche Elisa D'Ospina. La modella curvy ha rivelato un retroscena legato ai tempi del programma Detto Fatto: la diretta interessata ha confidato di avere notato un notevole cambiamento nel 51enne di Siena.

Il retroscena su Detto Fatto

Giovanni Ciacci per anni ha lavorato a Detto Fatto: prima con Caterina Balivo e poi con Bianca Guaccero.

All'interno del programma Rai, c'era anche Elisa D'Ospina arrivata nel 2013: la prima edizione.

In un'intervista la modella curvy ha spiegato perché anche lei ha esultato per l'uscita di Giovanni Ciacci dal GFVip7: "È cambiato molto, non so se per difesa o per darsi un tono". Elisa ha rivelato di aver lavorato a stretto contatto con il costumista, ma di punto in bianco ha cambiato atteggiamento: "Una persona che prende il volo, non la riconosci più". D'Ospina non ha gradito gli attacchi del costumista a Detto Fatto, dopo aver lasciato il programma Rai.

A tal proposito la modella ha raccontato un retroscena sul 51enne toscano: "Durante una presentazione dei palinsesti si rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di Serie B". Come spiegato da D'Ospina, Giovanni avrebbe concesso delle foto solo ad Alberto Matano - ex mezzobusto del TG1 e conduttore de La Vita in Diretta - e a tutti i conduttori presenti all'evento.

'Ho trovato una persona arrabbiata col mondo'

Nel corso dell'intervista Elisa D'Ospina ha precisato che Giovanni Ciacci ha sbagliato i modi con Marco Bellavia: "Ho trovato una persona arrabbiata col mondo". Secondo la diretta interessata c'è un motivo se molte persone hanno esultato per l'uscita del 51enne dal GFVip7.

Nonostante tutto la modella ha ammesso di aver letto delle brutte cose sul conto di Ciacci, per questo Elisa ha fatto una precisazione: "Non occorre ripagarlo con la stessa moneta".

D'Ospina ha fatto notare che prima o poi Giovanni tornerà sui social e leggerà tutto ciò che alcune persone hanno detto sul suo conto. Elisa ha sostenuto che Giovanni Ciacci abbia cercato di seminare malumore tra i "vipponi" per emergere.

Infine, la diretta interessata ha menzionato lo scontro tra Ciacci e Spinalbese in cui il primo ha detto al coinquilino di essere solo un parrucchiere: "Da lì capisci l'ego". A detta di Elisa, tra Ciacci e Spinalbese non c'è nessuna differenza: uno fa il costumista mentre l'altro il parrucchiere, nessuno ha mai preso un Nobel per la medicina.