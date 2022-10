Durante la quinta puntata del GFVip7, in onda lunedì 3 ottobre, Giaele De Donà è stata nuovamente criticata per il suo matrimonio. Nel post-puntata la concorrente ha avuto un crollo emotivo e ha potuto trovare conforto con Attilio Romita e Charlie Gnocchi. In particolare Giaele ha paura che gli affetti che ha fuori possano voltarle le spalle a causa dei giudizi degli altri concorrenti del reality.

Carolina Marconi contro Gaiele

Carolina Marconi e Giaele De Donà sono state protagoniste di un nuovo botta e risposta. Tutto è partito da una clip mostrata da Signorini, in cui si vede Giaele spiegare che l'amore non ha età, distinzione di genere e di religione.

A quel punto la giovane di Vittorio Veneto ha chiesto di non essere giudicata per come vive il suo matrimonio con Bradford.

Terminato il filmato, Carolina ha però continuato a dire di non credere alle nozze della coinquilina, insinuando che Giaele le avrebbe confidato che il marito soffre per la relazione aperta. A questo punto la giovane influencer ha spiegato che in ogni matrimonio ci sono dei problemi di coppia, ma non relativi all' "amore libero", inoltre ha confidato che il marito vorrebbe dei figli, mentre lei non si sente ancora pronta e lui questa cosa l'ha accettata. De Donà ha spiegato che suo marito è assolutamente felice e che non lo ha certo costretto a sposarsi.

De Donà scoppia in lacrime

Nel post-puntata Giaele De Donà ha avuto un crollo emotivo, spiegando di non voler passare per una persona che si è sposata con un uomo ricco senza amarlo: qualcuno aveva infatti insinuato che De Donà stia con Brad anche per aiutare economicamente la mamma malata.

In lacrime Giaele ha affermato: "Mi hanno strumentalizzata".

Infine la giovane veneta ha ammesso di aver paura che i suoi affetti possano voltarle le spalle: "Io sto perdendo tutti qui dentro".

Il commento degli altri concorrenti

Durante la puntata in diretta aveva espresso perplessità sulla giovane concorrente anche Wilma Goich: "Tu parli di amore libero, ma anche tuo marito parla di amore libero?".

Attilio Romita aveva confidato di non capire bene chi ha di fronte: "Da una parte c'è Giaele innamorata di un uomo ricco, dall'altra un uomo che vuole dei figli". Invece Amaurys Perez aveva preferito non esporsi, affermando che ognuno nella vita fa quel si sente di fare.

Secondo l'opinionista Sonia Bruganelli, Giaele dovrebbe cambiare confidente visto che Carolina continua a parlare male di lei alle sue spalle.