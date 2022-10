Marco Bellavia dopo la breve partecipazione al GFVip7 continua ad essere al centro del clamore mediatico. Secondo quanto si apprende dall'agente dell'ex gieffino, Paola Barale in questi giorni ha contattato Marco per mandargli un messaggio di coraggio e una carezza visto il difficile periodo attraversato da Marco.

Le parole dell'ex concorrente

In una recente intervista, Marco Bellavia ha parlato del suo passato.

Tra le varie relazioni avute dall'ex concorrente del GFVip7, c'è anche quella con Paola Barale: i due sono stati insieme dal 1992 al 1995.

Il diretto interessato ha spiegato che la coppia stava per convolare a nozze: "Siamo stati benissimo ed eravamo belli". Nel momento in cui la storia giunse al capolinea, i rumor ipotizzarono che Barale lasciò Bellavia perché era diventata più celebre di lui. A tal proposito, l'ex conduttore ha affermato: "Eravamo piccoli e volevamo fare altre esperienze".

Infine, Marco Bellavia ha ammesso di non poter parlare male della sua ex Paola Barale: "Posso dire soltanto cose belle di lei".

Il gesto della showgirl

Tramite Novella 2000, l'agente di Marco Bellavia ha rivelato un retroscena su Paola Barale.

Tony Toscano ha spiegato che l'attuale concorrente di Ballando con le Stelle ha deciso di contattare Marco, in seguito al periodo di difficoltà che ha attraversato: "Ha saputo trasmettergli coraggio e una carezza che gli è arrivata al cuore".

L'agente dell'ex concorrente del GFVip7 ha parlato di un gesto meraviglioso.

Inoltre, Toscano non ha nascosto che si è trattata di una cosa veramente bella perché non capita tutti i giorni di vedere due ex che si scrivono a distanza di anni.

Anticipazioni GFVip7 puntata n°10

Marco Bellavia ha abbandonato la Casa del GFVip7 a causa di un forte stress, causato anche dalla tensione del gioco e dall'atteggiamento di alcuni suoi compagni d'avventura.

Stando alle anticipazioni sul Reality Show di Canale 5, giovedì 20 ottobre l'ex concorrente potrebbe essere presente in studio per un confronto con i suoi ex coinquilini. In studio, Bellavia troverà Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia: la prima è stata squalificata dal gioco per una frase gravissima su Marco, il secondo è stato eliminato in un televoto-flash mentre la comica è stata eliminata al televoto dell'ottava puntata.

Al momento non è chiaro se Marco Bellavia entrerà nella Casa di Cinecittà per un confronto faccia a faccia con i suoi ex coinquilini. Per chi non avesse seguito la vicenda, Marco quando si trovava all'interno della Casa aveva potuto contare solo ed esclusivamente sul sostegno di Antonella Fiordelisi.