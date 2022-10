Su Twitter, Alessandro Rosica - esperto di Gossip - ha lanciato un vero e proprio scoop riguardante una concorrente del GFVip7. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi: secondo quanto riportato da Rosica, la influencer tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 avrebbe avuto una breve ma intensa frequentazione con Stefano De Martino. Tutt'ora i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

La versione dell'esperto

Tramite il suo account Twitter, Alessandro Rosica ha lanciato una bomba di gossip su Antonella Fiordelisi. Scendendo nel dettaglio, l'esperto ha spiegato che Stefano De Martino avrebbe iniziato un corteggiamento "spietato" nei confronti della influencer campana.

Mentre in un primo momento Antonella sarebbe rimasta sulle sue, poi avrebbe ceduto. Rosica ha precisato che la frequentazione tra i due sarebbe avvenuta tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: Stefano ancora non era tornato con Belen Rodriguez.

Ma non è finita qui, perché i due per non destare sospetti avrebbe scelto di non seguire i rispettivi profili sui social. Una volta archiviato il flirt, Stefano De Martino e Fiordelisi sarebbero rimasti in buoni rapporti: l'attuale compagno di Belen avrebbe anche inviato un messaggio ad Antonella per augurarle buona fortuna al GFVip7.

Fiordelisi e la famiglia Rodriguez

Al momento si tratta di supposizioni sul presunto flirt avuto tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi.

Tuttavia, nel passato della schermitrice c'è un legame con la famiglia Rodriguez. In tempi non sospetti, la influencer campana ebbe una breve relazione con Ignazio Moser: il periodo risale a molto prima che Ignazio intraprendesse una storia con Cecilia Rodriguez.

Oggi, Stefano De Martino e Ignazio Moser sono nuovamente cognati.

Chi è Antonella?

Antonella Fiordelisi nasce a Salerno nel 1999. Oltre ad essere una schermitrice di livello, Antonella ha portato a termine con successo anche gli studi all'Università della Campania Luigi Vanvitelli in Scienze Politiche. L'attuale concorrente del GFVip7 ha dichiarato di avere una famiglia molto unita, anche se la mamma ha avuto una figlia da una precedente relazione.

Nel 2017, la 23enne ha partecipato a Temptation Island come "tentatrice". Oggi, la gieffina è una famosa influencer e ha collaborato con vari brand di moda. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Antonella, in passato è finita al centro del gossip per la richiesta ricevuta dal calciatore Gonzalo Higuain: l'argentino chiese ad Antonella uno scatto del suo lato B. Fiordelisi ha avuto una relazione tormentata con Francesco Chiofalo: il 33enne romano mentre era impegnato con Antonella, frequentava un'altra ragazza.