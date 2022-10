In occasione della 10^ puntata del GFVip7, in onda giovedì 20 ottobre su Canale 5, Marco Bellavia è tornato nello studio. Successivamente, l'ex concorrente è tornato nella Casa per un confronto con i suoi ex compagni d'avventura. Nel post-puntata, Wilma Goich ha sostenuto che il discorso di Bellavia non aveva toni distensivi: "Non ci dici che siamo tutti delle m..." A fare eco alle parole della cantante ligure, ci ha pensato anche Charlie Gnocchi.

Lo sfogo di Goich

Terminata la puntata del GFVip7, Wilma Goich ha ammesso di non aver condiviso il discorso di Marco Bellavia: "No ragazzi, se vuoi venire in pace non ci butti cose addosso".

La cantante ha riferito di esserci rimasta male, perché l'ex coinquilino anziché usare toni distensivi ha definito tutti delle m...: "Non l'ha detto ma è come se l'avesse detto". A tal proposito, Wilma ha fatto presente che qualcuno all'esterno della Casa col megafono ha definito i concorrenti con quel tipo di epiteto.

Stando alla riflessione di Goich, Marco Bellavia anziché fare un giro di parole avrebbe dovuto realmente dire cosa pensava visto che stava interagendo con persone adulte. Secondo Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, Wilma Goich non dovrebbe essere irritata per le parole di Marco Bellavia.

Anche Charlie Gnocchi non si è detto d'accordo con le parole di Marco Bellavia: "Ha quel sistema lì, non dice la verità, ma quello che gli capita".

Per questo motivo, quando Gnocchi ha sentito i coinquilini parlare anche di Marco, si è sentito in dovere di chiedere la parola fine. Il riferimento è alla discussione avuta con Amaurys Perez.

Il discorso agli ex concorrenti

La reazione di Wilma e Charlie nasce dal discorso fatto da Marco Bellavia. L'ex concorrente è tornato in studio per la prima volta dopo il suo ritiro dal gioco.

Prima si è confrontato con Ginevra Lamborghini (squalificata), Giovanni Ciacci e Gegia (usciti tramite televoto). Poi, Marco ha avuto la possibilità di parlare con Pamela Prati. Infine, l'ex concorrente è tornato nella Casa per un confronto con i suoi ex compagni d'avventura: "Ho avuto un problema in mezzo ad un gruppo che non si è dato da fare".

Marco Bellavia ha spiegato di averne lette di tutti i colori da parte dei suoi ex compagni d'avventura una volta lasciato il gioco: "Questa cosa mi ha fatto male". Nel prosieguo, il diretto interessato ha affermato: "Forse sono presuntuoso, ma credo di aver vinto la mia personale gara". Bellavia ha detto di aver visto Sara Manfuso uscire dal GFVip7, ma di averla vista in un altro programma a dire cose non veritiere. Infine, prima di tornare in studio, Marco ha lanciato un messaggio: "Non vi chiedo le scuse, ma vi chiedo di proseguire il percorso in maniera più ottimale".