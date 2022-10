Ad un mese dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, è in arrivo un importante cambio di programmazione. Gabriele Parpiglia ha confermato che il reality-show andrà in onda solo il lunedì sera da metà novembre a gennaio, un periodo considerevole nel quale anche Sonia Bruganelli darà un temporaneo "forfait". L'opinionista si assenterà in almeno due o tre puntate, e si cerca colui/lei che la sostituirà.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 7 è in onda da ormai un mese e gli addetti ai lavori stanno cominciando a fare un primo bilancio su quest'edizione.

Anche se gli ascolti sembrano in calo rispetto ad un anno fa, i vertici Mediaset starebbero valutando l'ipotesi di prolungare il reality-show di qualche mese, facendo slittare la finalissima da dicembre a marzo/aprile.

Prima di questo, però, la produzione deve dare un altro importante annuncio: a partire dal mese prossimo, infatti, il format di Canale 5 non andrà in onda due volte a settimana, ma solo il lunedì sera.

Ad anticipare questo cambio di programmazione, è stato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Parlando delle tante novità che sono in arrivo nel cast della trasmissione (a partire da almeno dei nuovi concorrenti), il giornalista ha fatto sapere che da metà novembre sarà sospeso il doppio appuntamento in prime time.

Le spiegazioni del giornalista sul Grande Fratello Vip

"Ci sono dei rumor che si intrecciano in rete, ma noi possiamo dare l'ufficialità: da metà novembre e almeno fino a gennaio, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo il lunedì", ha fatto sapere Parpiglia.

Lo storico collaboratore di Alfonso Signorini, dunque, ha confermato che la settima edizione del reality "frenerà" nella sua regolare programmazione e, tra poco più di tre settimane, farà compagnia ai telespettatori una sola sera.

"Il doppio appuntamento riprenderà, ma non prima di Natale e Capodanno", ha aggiunto Gabriele sempre in una recente puntata di Casa Pipol.

Insomma, il pubblico di Canale 5 potrà seguire la trasmissione con protagonisti i vipponi soltanto il lunedì sera fino all'inizio del 2023. Ancora non esiste una data certa per il ritorno del prime time del giovedì, ma i bene informati escludono che possa essere prima della fine del periodo natalizio (che comprende anche l'Epifania del 6 gennaio).

Sonia Bruganelli salterà un paio di puntate nel periodo natalizio per stare vicino alla famiglia durante le festività.

Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip

Un'altra informazione che sta circolando sul Grande Fratello Vip 7, è quella sul suo eventuale prolungamento. Anche se gli addetti ai lavori non si sono ancora sbilanciati in merito, si vocifera che quest'edizione del reality dovrebbe essere allungata almeno fino all'inizio della primavera, ma c'è chi non esclude che si possa andare avanti fino ad aprile/maggio del 2023.

Dai primi giorni di novembre, invece, dovrebbero cominciare gli ingressi nella casa di nuovi concorrenti.

La prima a varcare la soglia della porta rossa, dovrebbe essere Dayane Mello (la data del suo probabile ritorno sarebbe quella di lunedì 7/11).

Anche Luca Onesitini sarebbe in trattativa con la produzione per bissare l'esperienza tra le mura di Cinecittà, e qualcuno ipotizza che stavolta potrebbe partecipare in coppia con il fratello Gianmarco (col quale ha conquistato il pubblico spagnolo).

Teresa Langella, invece, non rientrerebbe nei piani degli autori: l'ex tronista di Uomini e Donne è stata accostata al cast ma i giornalisti smentiscono il suo imminente esordio a Cinecittà.

Più chance, infine, sembra averle Helena Prestes, la bellissima modella brasiliana che l'estate scorsa ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese.