Anche se sostiene fermamente che è Antonella Fiordelisi la sua preferita, Edoardo continua a provocare un altro concorrente del Grande Fratello Vip. La sera del 5 ottobre, infatti, si è avvicinato ad Alberto, gli si è piazzato davanti e l'ha baciato a stampo. Il ragazzo è rimasto senza parole e, commentando l'accaduto con i coinquilini, ha ammesso di provare un forte interesse per l'ex volto di Forum. Secondo Amaurys, però, questo "amore" non ha futuro e De Pisis rischia di incappare in una cocente delusione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Alberto si è presentato al pubblico del Grande Fratello Vip come un ragazzo deciso e a tratti sfacciato, ma quello che sta accadendo nella casa negli ultimi giorni fa emergere un'inedita sensibilità del giovane, soprattutto quando si parla di sentimenti.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, l'ex di Taylor Mega si è lasciato andare a una confidenza privata, facendo il nome del vippone che ha suscitato un forte interesse in lui in queste prime due settimane di convivenza forzata.

Stuzzicato dai coinquilini ad ammettere di provare qualcosa per Edoardo, De Pisis ha confermato, ma ha anche precisato che non intende indagare sull'orientamento sessuale di Donnamaria, quindi terrà per sé qualsiasi tipo di emozione.

Il gesto che divide al Grande Fratello Vip

Ad alimentare la cotta che Alberto ha nei confronti di Edoardo sono alcuni gesti che quest'ultimo fa davanti a tutti, degli avvicinamenti che molti spettatori interpretano come delle provocazioni.

La sera di mercoledì 5 ottobre, ad esempio, mentre in casa era in corso un aperitivo a ritmo di musica, Donnamaria si è avvicinato a De Pisis e l'ha guardato dritto negli occhi.

Visto che il ragazzo era seduto, il protagonista di Forum si è abbassato e gli ha dato un bacio sulle labbra, dolce ma allo stesso tempo intenso, una mossa che hanno intercettato anche altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

L'ex di Taylor Mega si è chiuso in se stesso e non ha commentato troppo questa smanceria, anche se ha dovuto ammettere: "Sì a me piace.

Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento".

Alberto, dunque, preferisce scappare rifugiandosi dietro alla convinzione in realtà Edoardo sia interessato soltanto ad Antonella e si avvicina a lui per gioco ma senza secondi fini.

Il parere di Amaurys al Grande Fratello Vip

"Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace", ha commentato Antonino in merito ai ripetuti avvicinamenti di Edoardo ad Alberto nella casa del Grande Fratello Vip.

Amaurys ha espresso un parere un po' più duro e forse realista, nel senso che ha detto che secondo lui ci sono pochissimo possibilità che Donnamaria possa perdere la testa per De Pisis: "Io vedo un 70% di palo, ma frontale proprio".

L'ex giocatore di pallanuoto si è augurato che la sua sensazione si riveli sbagliata, ma vedendo come si comporta il ragazzo con tutti, ma soprattutto con Antonella, Alberto sembra avere pochissime chance di conquistarlo.

Carolina è stata l'unica ad accorgersi del broncio che ha messo il giovane inquilino dopo il bacio a stampo che ha ricevuto da parte di Edoardo, ma non ha violato la sua volontà di non parlarne e l'ha lasciato da solo a riflettere sul da farsi.

Oggi, giovedì 6 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del reality Mediaset e quasi certamente Alfonso Signorini affronterà questo argomento, anche perché è uno dei più chiacchierati dai fan sui social network. Sono in parecchi a sostenere la "coppia" De Pisis-Donnamaria, forse più di quelli che sperano in una storia d'amore con Fiordelisi.